Sulbiate e Prociv Rio Vallone in lutto per Giovanna Gargari

Tutta Sulbiate e la Protezione Civile Rio Vallone in lacrime per la scomparsa di Giovanna Gargari. La donna è venuta a mancare prematuramente all’età di 59 anni nella giornata di mercoledì 16 ottobre, lasciando un grande dolore nella comunità dove era molto conosciuta.

Originaria di Olgiate Molgora, Gargari si era trasferita più di 20 anni fa a Sulbiate dove era stata tra i fondatori delle tute gialle. L’impegno verso il prossimo era però stato sempre una delle prerogative della donna che in passato era stata anche impegnata nella Croce Bianca di Merate, quando ancora si chiamava Volontari del Soccorso.

A tracciarne un caloroso ed affettuoso ricordo della donna è stato l’ex presidente della Rio Vallone, Maurizio Zorzetto:

«Giovanna era una persona per me speciale. Un’amica, una collega volontaria, una di quelle persone che sanno lasciare il segno nonostante il servizio della sua discrezione e delicatezza. Ci siamo conosciuti 26 anni fa e come un turbine è subito diventata una amica sincera quanto discreta ed affettuosa. Nonostante negli ultimi anni la distanza ci avesse fatto perdere un po' di vista, l'affetto che ci legava non è mai venuto meno. Io sapevo di poter avere una sua parola di conforto, così come lei sapeva di poter contare sulla mia spalla, anche se Giovanna era troppo forte per averne bisogno. Una forza tutta sua, costruita sulle sue fragilità e sulle dure prove a cui la vita l'ha sempre chiamata, ma che non le hanno mai fatto perdere la serenità che traspariva dal suo sguardo buono. Stringo in un abbraccio forte il caro Tiziano, suo marito, che grazie a Giò si è avvicinato al mondo del volontariato di protezione civile diventando un grande punto di riferimento per centinaia di volontari della provincia di Monza».