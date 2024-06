Sulla frana lungo l'Alzaia interviene anche "LibeRIpartiamo"

Sulla frana lungo l'Alzaia di Cornate interviene anche "LibeRIpartiamo". La lista civica del candidato sindaco Paolo Crippa si complimenta con il Comune di Paderno e non risparmia una frecciata agli avversari: "Abbiamo ascoltato i tecnici più che inseguire l'effetto mediatico".

Il comunicato della lista civica "LibeRIpartiamo" è arrivato nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì, a pochi giorni di distanza di quelli di "Insieme si può" e "Centro Destra Unito", le altre civiche in corsa per la guida del Municipio. Al centro del testo la condizione dell'Alzaia dopo la frana dovuta al violento maltempo dei giorni scorsi.

"Torniamo volutamente oggi, come LibeRIpartiamo, su quanto accaduto nel mese di maggio lungo l'Alzaia dell'Adda; una frana decisamente importante, causata dai temporali incessanti degli ultimi periodi - scrive il candidato sindaco Paolo Crippa - Appresa la notizia a suo tempo, è stata fin da subito nostra ferma intenzione non esporci prima, per non dare adito a fraintendimenti, sul fatto che fossimo più interessati a sfruttare la visibilità di un evento emergenziale, che alle conseguenze dell’evento stesso. Per noi era importante dedicarsi allo studio e all’ascolto di pareri tecnici (perché ricordiamo che la nostra squadra è fatta di tecnici) più che rincorrere l’effetto “media”. E proprio perché siamo di matrice tecnica, abbiamo apprezzato notevolmente l’iniziativa del Comune di Paderno che prontamente ha voluto portare sul tavolo del Parlamento, la grossa criticità che si stava vivendo. Decisamente un’azione vincente, visto e considerato che la porzione di territorio interessata dall’evento è da preservare a prescindere e conseguenzialmente è da considerarsi anche una zona importante dal punto di vista di uno sviluppo prettamente turistico. LibeRIpartiamo è desiderosa di affermare che l’impegno sociale di ognuno di noi debba riconoscersi al di sopra di ogni ideologia politica, e aggiungiamo infine che questo impegno sarà interamente riversato anche in caso di vittoria".