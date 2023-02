Svastica al Monumento del Deportato, condanna da Desio. Il Comune aderisce all'appello del Comitato per le pietre d'inciampo di Monza e Brianza.

Dopo il recente episodio di danneggiamento al Monumento al Deportato, il Parco Nord di Milano torna protagonista, suo malgrado, a causa di una svastica realizzata sul prato da ignoti. Il Comune di Desio coglie l'appello del Comitato per le Pietre d'Inciampo di Monza e Brianza che invita le istituzioni "affinché si alzi la condanna ferma e unitaria di tutti nei confronti di ogni apologia del nazifascismo, di ogni attacco alla memoria dei deportati e alla elevazione del ricordo delle vittime della Shoah".

Tutta l’Amministrazione comunale di Desio esprime indignazione per il grave affronto recato alle vittime dell’Olocausto, "un gesto che offende la storia e i valori della nostra società". Questo il commento:

"Un segno spregevole, per il quale esprimiamo dissenso assoluto. Ci auguriamo che vengano individuati al più presto gli autori di un’azione così ignobile. E’ un insulto vergognoso che esige una censura da parte di tutte le forze politiche della società civile, non lo si puo’ considerare solo come un episodio fine a se stesso. Occorre fermare tutte le manifestazioni di razzismo, in qualsiasi forma vengano palesate, e rendere consapevoli le persone di una nuova coscienza collettiva, con l’obiettivo di porre l’accento sulla condanna verso ogni tipo di violenza e pregiudizio. Compito delle Amministrazioni è sensibilizzare e raccontare la storia ai giovani, ma non solo a loro, attraverso iniziative che ne sottolineino i valori e il sacrificio delle vittime di questo triste pezzo di storia".