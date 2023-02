Tagliate le piante al parco, è polemica

Numerose piante tagliate nel parco del Meredo a Seregno. L'intervento non è passato inosservato ai numerosi podisti e a quanti passeggiano nel polmone verde. L'indignazione del Comitato di quartiere.

Tagliate le piante al Meredo

Tagliate le piante nel parco del Meredo. La segnalazione è stata diffusa nella mattinata odierna, sabato 4 febbraio, tramite la pagina Facebook del Comitato di quartiere Sant'Ambrogio. Due giorni prima, giovedì, il Comitato aveva segnalato alle autorità locali l'intervento in corso nel perimetro del parco agricolo: "Abbattute decine di piante, apparentemente sane". Il Comitato di quartiere ha espresso "particolare indignazione non solo per l'abbattimento delle piante in uno dei polmoni verdi della città, ma anche perché aver avvertito subito non è servito a nulla".

L'intervento in un'area privata

Dopo la pubblicazione del post sul canale social è stato diffuso anche un video girato nella mattinata di sabato "dove tutto è stato opportunamente ripulito". Il Comune ha reso noto che l'area interessata è privata, ma sarà verificata la necessaria autorizzazione per poter tagliare e rimuovere le essenze arboree ad opera di privati. Non è la prima volta che il taglio delle piante alimenta polemiche.