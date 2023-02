Salvini: "Vinciamo in Lombardia e riprendiamoci Seregno"

Vincere in Lombardia, ma anche nelle prossime elezioni comunali di Seregno. Il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, ha incontrato i militanti e simpatizzanti del Carroccio al Feel di San Salvatore.

Salvini in campagna elettorale a Seregno

A Seregno il segretario federale della Lega e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 3 febbraio, oltre trecento persone si sono ritrovate al Feel, locale di San Salvatore, per la campagna elettorale in vista delle imminenti elezioni regionali. Salvini ha ricordato il nuovo codice degli appalti che "dà più potere ai sindaci", il disegno di legge sull'autonomia approvato in Consiglio dei ministri "che dà più potere alle Regioni", ma anche i cantieri sbloccati e le nuove infrastrutture come il prolungamento della metropolitana fino a Monza.

"Brianza terra di generosità"

Fra gli obiettivi del Carroccio citati dal leader l'elezione diretta delle Province, "quella di Monza e Brianza l'ha voluta la Lega". Salvini ha elogiato la Brianza "per l'ottima gestione degli ospedali", ma anche come "terra di volontariato, generosità e solidarietà". Lega e centrodestra governano la Lombardia da 28 anni, "se ci votano vuol dire che facciamo qualcosa. La Lombardia è la prima potenza industriale d'Europa e nel 2023 sarà la regione che offrirà più nuovi posti di lavoro in Europa. E ogni anno quasi duecentomila persone di altre regioni si fanno visitare e operare negli ospedali della Brianza e della Lombardia".

L'aumento degli stipendi e delle pensioni minime

Ai militanti e simpatizzanti Salvini ha spiegato che "dalla prossima estate come abbiamo promesso lo Stato continuerà ad aiutare chi non può lavorare, ma chi è sano e rifiuta di andare a lavorare non prende un euro del Reddito di cittadinanza perché non si può vivere alle spalle degli altri". Il segretario federale ha poi ricordato in febbraio la riduzione delle bollette del gas, l'aumento delle pensioni minime e l'aumento degli stipendi fino a 25mila euro.

"Servono serietà e regole"

Sulla recente aggressione in stazione, Salvini ha affermato che "bisogna lavorare seriamente sulle scuole facendo educazione civica vera. Occorre tornare a portare rispetto nelle stazioni, nelle strade e nelle scuole" e servono "serietà, rispetto, regole e ordine. Non è possibile che la gente possa pensare di far morire un ragazzo senza pagare le conseguenze".

Salvini pensa già alle elezioni comunali

A pochi giorni dal voto alle elezioni regionali "in tutti i sondaggi la Lega cresce. La Lega e i militanti meritano un risultato straordinario. La sinistra è indietro di venti punti, per questo in tv non parlano delle elezioni in Lombardia". Ai seregnesi Salvini ha dato appuntamento ai prossimi mesi "per vincere le elezioni comunali. Un sindaco della Lega fa la differenza".