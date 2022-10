Taglio del nastro per "Il Giardino di Sebastiano"

Un giardino dedicato a Sebastiano, l’angelo custode della scuola dell’infanzia «San Domenico» di Canonica.

Il giardino di Sebastiano

Tanta emozione all’inaugurazione dell’opera d’arte dedicata alla memoria di Sebastiano Faranda, caposaldo dell’asilo per 25 anni, mancato improvvisamente a novembre dello scorso anno a soli 63 anni. A lui è stato dedicato «Il giardino di Sebastiano». «L’idea ci è venuta quando lo abbiamo salutato - spiega la responsabile della scuola dell'infanzia, Stefania Piazza, affiancata dalla coordinatrice Marilena Brasca e dalle maestre - Con l’aiuto di tanti siamo riusciti a realizzarlo. Ringrazio tutti coloro che hanno aiutato a materializzare la nostra idea».

La benedizione

«Il bene fa il bene - le parole di padre Aurelio Riva, prima della benedizione - Il bambino è la persona che più si avvicina a Dio. Se Sebastiano fosse qui adesso ci direbbe: “Continuate così”. Che questo giardino diventi un luogo dove fiorisce la vita come Sebastiano ha sempre fatto umilmente, un luogo dove voi genitori possiate imparare dai vostri figli quanto è bello stare insieme». «Abbiamo scelto una rivisitazione dell’albero della vita perché ci sembrava l’immagine che meglio rappresentasse l’essenza di questo spazio giochi e anche lo spirito di dedizione che Sebastiano ha avuto per questa scuola» ha spiegato Stefano Malusardi. «Ci conoscevamo bene e abbiamo avuto diverse occasioni per parlare di questa piccola realtà punto di riferimento per la comunità - ha sottolineato il sindaco Pietro Cicardi - Merito delle educatrici che lo fanno con passione. Che questa realtà possa continuare ancora per molto».

