Si alza il sipario per il nuovo punto prelievi del Comune di Burago di Molgora.

Taglio del nastro per il nuovo punto prelievi

Nella mattinata di oggi, domenica 30 marzo, infatti l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Valaguzza e dalla vicesindaco Marilena Buratti, ha dato via al servizio in convenzione con Asst Brianza, attraverso la cerimonia ufficiale di taglio del nastro all’interno del centro Cesare Vergani di piazza Matteotti.

Alle 11.30 il primo cittadino, insieme al direttore sociosanitario di Asst Brianza Antonino Zagari, ha aperto ufficialmente il punto prelievi che sarà operativo dalla giornata di mercoledì 2 aprile.

“Si tratta di un risultato importante e siamo felici di poter inaugurare questo punto prelievi già richiesto a gran voce dai cittadini in sede di campagna elettorale - ha spiegato il sindaco - Ringrazio molto l’assessore al Sociale Isabella Polesnan per il grande lavoro svolto e ovviamente ASST nella figura del dottor Zagari per la collaborazione. É stato un lavoro importante, di squadra. Siamo molto felici di poter offrire questo servizio di prossimità che dà la possibilità ai cittadini di accedere qui ai prelievi senza dover recarsi in ospedale. Questo si tratta di un primo passo, visto che intendiamo lavorare sul fronte sanitario per offrire anche altri e ulteriori servizi alla nostra comunità”.

Il nuovo servizio, come detto, partirà nei prossimi giorni, con due giornate di apertura: il mercoledì e venerdì dalle 7.30 alle 9.30 dove liberamente i cittadini potranno recarsi per sottoporsi agli esami. Negli stessi giorni poi dalle 9.30 alle 10 sarà inoltre possibile ritirare i referti, che saranno scaricabili in alternativa dal proprio Fascicolo Sanitario.

Il commento di Asst

Successivamente ha preso la parola il direttore Zagari:

“Sono contento per l’avvio di questo punto - ha sottolineato - Devo dire che il sindaco è stato molto pressante (ride ndr.), ogni due settimane mi scriveva per chiedermi quando sarebbe potuto partire. Effettivamente siamo stati un po’ lenti, però oggi siamo qui e siamo felici di inaugurare questo nuovo servizio per la comunità. Questo punto prelievi si inserisce all’interno di una riforma sanitaria che sta cambiando l’assetto della sanità e si aggiunge anche alle case di comunità che verranno aperte nei prossimi anni qui nel Vimercatese a Bellusco ed Agrate, aggiungendosi a quella di Vimercate”.

Il punto prelievi Buraghese non sarà però l’unico in convenzione con Asst Brianza a partire in queste settimane. Nella mattinata di sabato 5 aprile è infatti attesa anche l’inaugurazione di quello di Ornago, che sarà attivo negli ambulatori comunali di via San Domenico Savio.