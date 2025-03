Un nuovo piccolo passo verso la sostenibilità e la valorizzazione della risorsa idrica: BrianzAcque ha inaugurato oggi, martedì 25 marzo, una nuova casetta dell’acqua ad Arcore, offrendo ai cittadini un servizio pratico, ecologico ed economico per l’approvvigionamento di acqua potabile di qualità.

Taglio del nastro per la nuova casetta dell'acqua

Si tratta del secondo chiosco idrico per il Comune, che si aggiunge a quello già attivo dal 2021 in via Edison, tra piazza Pertini e largo Arienti. La nuova struttura è stata installata all’intersezione tra via Cesare Battisti e via Carlo Bestetti ed entra a far parte della rete di 107 casette presenti in tutta la Provincia di Monza e Brianza. Inoltre, entro l’estate, per Arcore è prevista l’attivazione di un’ulteriore postazione in via Del Bruno.

Un’inaugurazione all’insegna della partecipazione

La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione del Presidente e AD di BrianzAcque, Enrico Boerci, del Vicepresidente Gilberto Celletti, e dell’Amministrazione Comunale, con il Sindaco Maurizio Bono e Michele Maria Bertani, Consigliere delegato alla Green Economy di Arcore.

L’evento ha rappresentato anche un momento di sensibilizzazione per la comunità, grazie alla presenza di due seconde classi della scuola primaria dell’Istituto Santa Dorotea, coinvolte sui temi dell’acqua e della sostenibilità. Dopo il brindisi inaugurale, bambine e bambini hanno ricevuto in dono dei fumetti della collana “La famiglia Bevilacqua” realizzati da BrianzAcque per sensibilizzare i giovani sull’importanza e sul valore dell’acqua e raccontare in maniera divertente le importanti attività svolte dell’azienda pubblica dell’idrico locale.

Un servizio gratuito, accessibile h24

La nuova casetta dell’acqua è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, permettendo ai cittadini di prelevare gratuitamente acqua naturale e frizzante a chilometro zero. Va ricordato che per favorire un consumo responsabile, da novembre scorso è stato introdotto un limite massimo giornaliero di 12 litri per tessera. La tessera, necessaria per usufruire del servizio, è utilizzabile in tutti i chioschi BrianzAcque e può essere acquistata al costo di 3 euro nei totem presenti nei Comuni soci, ad Arcore disponibile presso il Municipio in Largo Vela.