Tanti cittadini al "Tavolo delle idee" di Desio Libera. La lista civica ha raccolto le segnalazioni e i suggerimenti dei cittadini. Lo spoglio è in programma lunedì 7 ottobre alle 21.15 a Desio presso la Sala partiti in via Garibaldi 81 (sopra il Circolo Culturale ProDesio).

Il "Tavolo delle idee" di Desio Libera

Nel corso dell’estate e del mese di settembre la Lista civica Desio Libera ha avuto modo di incontrare i cittadini desiani attraverso il format “Il tavolo delle idee”: un gazebo in cui i cittadini erano invitati a lasciare dei post-it su cui potevano scrivere le loro impressioni e le loro idee per rendere Desio una città migliore. L’obiettivo per la lista è duplice: da un lato coltivare il dialogo con i cittadini, esplorando la loro percezione della città e le loro necessità, dall’altro trasformare queste necessità in azione politica, per esempio anche nell’attività del consiglio comunale.

"Molte le segnalazioni su cui lavorare"

Il presidente Mattia Arienti commenta: “Il Tavolo delle idee è stato un grande successo: abbiamo conosciuto molte persone interessate al bene della città e abbiamo raccolto tante idee su cui potremo lavorare nei prossimi mesi. Ora desideriamo invitare tutti coloro che sono interessati a partecipare allo “spoglio” di questi post-it: lunedì 7 ottobre alle 21.15 presso la Sala partiti in via Garibaldi 81 (sopra il Circolo Culturale ProDesio) ci troveremo per riflettere su queste idee e programmare l’azione politica. Tutti gli interessati sono invitati a partecipare!”