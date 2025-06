Tanti riconoscimenti al premio internazionale di poesia

Sono oltre settecento i partecipanti al Premio Internazionale "Centro Giovani e Poesia" di Triuggio giunto alla 34esima edizione.

Premio internazionale di poesia

La cerimonia di consegna dei premi si è svolta in sala consiliare alla presenza del fondatore del Premio, il poeta Alessandro Villa, del vice presidente del Centro Giovani e Poesia, Claudio Bentivegna, del sindaco di Triuggio, Pietro Cicardi, dell'assessore alla Cultura di Triuggio, Betty Sala, e di Corrado Villa della Pro Loco di Sovico. Sempre sorprendente la partecipazione estera con poeti provenienti da ben oltre venti paesi, dalla Bulgaria al Bangladesh, dall'Ucraina agli Usa. "Quest’anno, in occasione della premiazione della 34esima edizione, celebriamo anche i 35 anni dalla fondazione del Centro Giovani e Poesia ed è quindi a questo anniversario che desidero dedicare alcune parole l'intervento di Alessandro Villa, fondatore del Centro Giovani e Poesia - Quando l’associazione è nata, nessuno pensava di poter raggiungere i risultati e i traguardi che hanno caratterizzato il suo cammino. Laboratori di poesia scolastici in diverse scuole italiane ed estere, la creazione di un premio internazionale che negli anni ha conseguito prestigio, soprattutto all’estero, come evidenziano i dati delle partecipazioni. Un Premio che non è mai sceso sotto i 500 partecipanti, cosa rara per qualsiasi concorso, ma che ha svolto il ruolo di volano di tante altre iniziative. Sono pochi i Paesi europei in cui il Centro non è stato presente e apprezzato. Ciò è motivo di orgoglio, anche perché nel corso degli anni, a costo di sacrifici, l’associazione si è mantenuta fedele ai principi che l’hanno ispirata, cioè di essere promotrice della conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo attraverso la poesia".

I laboratori di poesia

"La poesia, infatti, come ben evidenziava la scrittrice Donatella Bisutti nel suo libro “La Poesia salva la vita”, aiuta a capire noi stessi e il mondo attraverso le parole - prosegue Villa - Lo scopo dei nostri laboratori di poesia è sempre stato quello di aiutare, soprattutto i giovani, a conoscersi meglio e ad affrontare la propria crescita umana con la poesia. Non abbiamo voluto essere l’ennesima scuola di scrittura o un’alternativa allo studio della poesia nelle scuole ma abbiamo cercato di far capire quanto la poesia possa essere utile fattore di crescita personale, integrando il bagaglio di conoscenze scolastiche, con suggerimenti semplici che rendessero il giovane protagonista del proprio cammino nella vita. Questi principi sono stati ben compresi all’estero mentre in Italia abbiamo avuto, soprattutto nell’ultimo ventennio, non poche difficoltà a dialogare con le scuole e gli insegnanti. Ciò che per le scuole straniere era ovvio diventava un ostacolo, a volte insormontabile, con quelle italiane. Prova ne è anche il fatto che le presenze delle scuole italiane nel Premio Internazionale sono drasticamente diminuite nel corso degli anni, a vantaggio di quelle straniere".

L'appello alle scuole

"Perciò sono particolarmente grato ad alcune scuole, come quelle di Pellaro (Reggio Calabria) e Lesmo (Monza Brianza), che ci accompagnano da anni in questo cammino - sottolinea Villa - Per questo motivo, concludendo, rivolgo ancora una volta l’appello ai giovani e agli insegnanti presenti, affinché il premio ottenuto non sia una sporadica gioia per il riconoscimento del lavoro svolto ma uno stimolo a continuare. La poesia non è, come spesso si dice, “un genere di nicchia” ma un’importante esperienza di vita. Ai giovani presenti dico continuate ad apprezzare la poesia, considerandola una compagna della vostra crescita, e agli insegnati chiedo di essere dei riferimenti sensibili e lungimiranti per i propri alunni, aprendoli a orizzonti più vasti, in cui la poesia non sia marginalizzata. Il Centro Giovani e Poesia, per quanto piccola associazione, è a vostra disposizione".

L'assessore alla Cultura, Betty Sala

"Celebriamo i 35 anni del Centro Giovani e Poesia di Triuggio, nato per dare voce ai giovani talenti - ha dichiarato l'assessore alla Cultura, Betty Sala - In questi anni abbiamo visto crescere generazioni di poeti che utilizzano il linguaggio universale della poesia, ponte tra le anime. Celebriamo il talento, la passione e la dedizione di tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto, strumento di crescita e cambiamento. Vorrei chiudere citando un frase del celebre film, l'Attimo Fuggente: "La poesia, la bellezza, il romanticismo, l'amore sono queste le cose che ci tengono in vita".

Il saluto degli sponsor

"Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita del Premio - ha sottolineato Alessandro Villa - Come da tradizione diamo un consuntivo del Premio per ragioni anche di trasparenza. I contribuiti pubblici ovvero il contributo del Comune è stato pari a 1.250 euro, il contributo dei privati 3.750 euro". Tra gli sponsor anche la Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro, rappresentata dalla consigliera Marina Riva: "Esprimo profonda gratitudine per l'opportunità di sostenere questa storica iniziativa che rappresenta un investimento per il futuro. Siamo fieri di aver affiancato negli anni questo premio che ha un impatto positivo sulla comunità e che tra i riconoscimenti ha anche un premio speciale in memoria del nostro compianto presidente Carlo Tremolada. Che la poesia continui a ispirarvi".

La consegna dei premi

Numerosi i riconoscimenti consegnati alla scuola bulgara di Milano: "Ringrazio Alessandro Villa per questo premio e faccio un appello ai giovani: sentitevi incentivati a partecipare in massa a questo concorso" ha sottolineato una rappresentante della scuola bulgare. Tra i pluripremiati anche la giovane Chiara Romani. Gli intermezzi musicali sono stati affidati al maestro liutaio, Michele Sangineto, e al suo salterio ad arco. "Resto sempre meravigliato davanti a questo genere di manifestazioni e a quello che riesce a fare il nostro socio Villa soprattutto per i giovani che si approcciano alla vita - ha aggiunto Alvio Craighero, presidente del comitato locale di Ipa (International Police Association) - I miei complimenti vanno anche agli insegnanti che hanno seguito questi ragazzi». "Con questa manifestazione Triuggio si trasforma nella capitale della poesia e oltrepassa ogni confine - ha sottolineato la rappresentante del centro culturale italo-romeno nato a Milano 15 anni fa - Alessandro Villa è riuscito a incoraggiare centinaia di persone perché la poesia arricchisce. Grazie per questo incontro pieno di emozioni".

Presentato il bando per la 35esima edizione del Premio internazionale di poesia

"Abbiamo mantenuto l'ossatura del premio tenendo conto però anche di alcuni cambiamenti - ha spiegato Alessandro Villa durante la presentazione del bando per la 35esima edizione del premio internazionale di poesia - Abbiamo inserito la sezione Natura-Ambiente aperta a qualsiasi forma di arte. Abbiamo poi abbinato ai premi anche libri e accessori scolastici per un valore di 150 euro: questo per incentivare una maggiore partecipazione delle scuole. In fondo il premio è dedicato ai giovani e alle scuole".

Il sindaco Pietro Cicardi

"Si arriva a un numero importante, la 35esima edizione del premio - ha sottolineato il sindaco di Triuggio, Pietro Giovanni Cicardi - Sicuramente quella di 35 anni fa è stata un'intuizione buona, che guardava al futuro e a un aspetto della cultura italiana molto importante, col merito di tanti". "E' stata una scommessa lanciare questo premio inizialmente da soli - ha sottolineato Alessandro Villa - In seguito c'è stato l'aggancio e il supporto dell'Amministrazione comunale di allora, guidata dal sindaco Rosanna Zolesi, che è continuato negli anni costantemente e ininterrottamente. Così siamo arrivati ai 35 anni di questa manifestazione che vuole essere anche un momento di incontro".