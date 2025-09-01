Tantissime presenze alla festa di San Rocco

Tantissime presenze per l’edizione 2025 dell’attesissima festa di San Rocco, celebrata dal 29 agosto a oggi, primo settembre, nella parrocchia San Giovanni Battista di Desio.

Il programma della festa

Un fitto programma per la festa di San Rocco preparato dai cinquanta membri del comitato organizzatore, come raccontato dal portavoce Alfonso Zampino:

“Ogni anno iniziamo a preparare la nostra festa già da febbraio, per poter organizzare bene tutte le giornate e ottenere subito i permessi che ci servono dal Comune – ha spiegato – Quest’anno abbiamo tenuto la quarta edizione del San Rocco Music Contest, che è stato molto apprezzato dai presenti”.

Nella giornata di sabato si è tenuta la gara canora. A partire dalle 14 i diversi concorrenti si sono sfidati per vincere il primo premio, un voucher da 200 euro da utilizzare su strumentimusicali.net.

La mostra di Carlo Acutis

Durante le quattro giornate di festa è stata esposta la mostra sui miracoli eucaristici curata da Carlo Acutis. L’esposizione ha preso luogo proprio in occasione della canonizzazione del beato, che avverrà il 7 settembre. I presenti hanno potuto visitare liberamente la mostra, ubicata nel battistero della chiesa di San Giovanni Battista, oppure hanno potuto usufruire delle visite guidate offerte dai parrocchiani durante le diverse giornate.

Gli eventi di domenica

La giornata centrale è stata domenica: al mattino si è tenuta la consueta processione seguita dalla Messa celebrata da don Marco Villa, e, una volta conclusa la funzione, si è tenuta la benedizione di auto, moto e trattori da parte del prevosto, don Mauro Barlassina.

Dopo la Messa circa un centinaio di persone hanno partecipato al pranzo insieme, preparato come sempre da Flavio Zambon, da sempre parte della sagra con Guido Crespi e il presidente del Gruppo sportivo Sgb, Pino Ielo.

Presente durante le giornate di festa anche il primo cittadino Carlo Moscatelli, che si è congratulato con gli organizzatori per la buona riuscita dell’evento.