Tra ottobre e novembre cinque appuntamenti nei quartieri di Desio per migliorare il livello di igiene urbana in città. Il Comune, in collaborazione con Gelsia Ambiente, organizza per i residenti una raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti per andare ulteriormente incontro alle esigenze manifestate dalla cittadinanza e incentivare un corretto smaltimento di medie e grandi dimensioni.

Tappe nei quartieri per ritirare i rifiuti ingombranti

Oltre che in Piattaforma Ecologica oppure previa richiesta per il ritiro al proprio domicilio, nelle prossime settimane saranno dunque posizionati dei cassoni mobili presso i quali si potranno conferire autonomamente e gratuitamente rifiuti ingombranti di medie e grandi dimensioni dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00 nelle giornate di sabato.

Dove e quando

I luoghi individuati per la raccolta straordinaria si trovano nei diversi quartieri del territorio, permettendo così ai cittadini di poter usufruire agevolmente del servizio:

22 OTTOBRE - Piazza Giotto (Area piazzale verso via Bramante da Urbino) - Alle ore 15 saranno presenti il Sindaco Simone Gargiulo, il vicesindaco Andrea Villa e il Comandante della Polizia Locale Giovanni Dongiovanni

29 OTTOBRE - Via Monte Rosa (Parcheggio Campo Sportivo)

5 NOVEMBRE - Via Prati (Area Mercato)

12 NOVEMBRE - Via Santa Caterina (Area Mercato)

19 NOVEMBRE - Via Romagna (Parcheggio Campo Sportivo)

Si ricorda che per conferire è necessario presentare la tessera sanitaria dell'intestatario della TARI.

Quali sono i rifiuti ingombranti

Sono quei rifiuti generalmente di dimensioni medio/grandi che non possono essere inseriti nei contenitori della raccolta differenziata porta a porta. Alcuni esempi: tavoli, mobili vari smontati, poltrone, sedie, reti, materassi, giocattoli voluminosi, assi da stiro, biciclette, valigie e altro ancora.

Per ulteriori informazioni è a disposizione il call center al numero verde gratuito 800.445964 (da lunedì a venerdì 8.30-18.00 e sabato 8.30-13.00), il sito www.gelsiambiente.it e la G-App di Gelsia Ambiente.