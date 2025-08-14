La novità

Taser agli agenti della Polizia Locale

L'Amministrazione comunale sta valutando una sperimentazione di sei mesi limitata al personale del Nucleo radiomobile e della polizia giudiziaria

Taser agli agenti della Polizia Locale
Seregno
Pubblicato:

La Polizia Locale di Seregno sarà dotata di taser, lo strumento a impulsi elettrici che serve come alternativa non letale alle armi da fuoco. La valutazione dell’Amministrazione comunale è in corso e se n’è parlato di recente nella Commissione consiliare Sicurezza.

Il tema in commissione Sicurezza

In commissione Sicurezza, presieduta dal consigliere Antonino Foti, il commissario Edoardo Trezzi della Lega ha presentato una mozione per chiedere l'introduzione del taser. Erano presenti anche il sindaco Alberto Rossi, l’assessore alla partita, William Viganò e il comandante della Polizia Locale, Umberto Trope..

Taser, sperimentazione di sei mesi

Al momento è allo studio dell'Amministrazione una sperimentazione di sei mesi, durante i quali gli agenti del Nucleo radiomobile e della polizia giudiziaria avranno a disposizione due taser per turno. L’arma sarà una dotazione di reparto, gestita con carico e scarico dell’arma presso l’armeria del nuovo Comando di via Messina. Le modalità di utilizzo e le regole d’ingaggio saranno definitive dopo i previsti passaggi in Consiglio comunale.

Il sindaco: "Estate tranquilla in città"

In commissione tutti d'accordo sull'utilità dello strumento come ulteriore deterrente contro criminalità e disordini, soprattutto nelle serate estive con il centro affollato di giovani e giovanissimi. In proposito il primo cittadino e il comandante della Polizia Locale hanno sottolineato che finora non si sono registrati problemi di ordine pubblico, grazie al potenziamento dell'attività di controllo serale e notturno nonché l'impiego dei vigilantes privati contro la cosiddetta malamovida.

Tu cosa ne pensi?
Necrologie
  • Registrazione tribunale Iscrizione nr.14/2021 del 29/04/2021 Tribunale di Monza
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Sergio Nicastro
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primamonza.it
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151