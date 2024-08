Teatro, eventi e fiaccolata per salutare don Giandomenico Colombo

La comunità pastorale Sant'Apollinare di Arcore si appresta a salutare l'amato pastore in procinto di trasferirsi nel Lecchese dopo 16 anni di permanenza in città. E’ stato messo a punto nei giorni scorsi il calendario degli eventi organizzato dalle tre parrocchie per salutare la partenza dello storico parroco don Giandomenico Colombo che a partire dagli inizi di settembre si trasferirà nella comunità pastorale che comprende le parrocchie di Molteno, Sirone e Garbagnate Monastero.

Una serata al "Nuovo" per dire grazie a don Giandomenico

Il primo degli appuntamenti in calendario per abbracciare il sacerdote in partenza coinciderà con uno dei primi eventi ospitati dalla Sala della Comunità arcorese. Domenica 1° settembre è in programma lo spettacolo "Cammelli a Barbiana – Don Lorenzo Milani e la sua scuola".

Una occasione per rievocare la figura di un giovane definito “ricco sorridente e pure bello” che nell’estate del 43 sotto le bombe lascia la sua comoda vita per farsi prete. Esiliato dopo quindici anni dalla sua stessa Chiesa in mezzo ai boschi dell’Appennino toscano, con pochi mezzi e pochi ragazzi, darà vita al miracolo della scuola di Barbiana, diventando il maestro più rivoluzionario del dopoguerra italiano. Protagonista e unico interprete dello spettacolo l’attore Luigi D’Elia. La regia è affidata a Fabrizio Saccomanno.

La fiaccolata

Sabato 7 settembre ci sarà una messa di saluto presso la parrocchia Regina del Rosario che precederà un momento comunitario di rinfresco per poi partire alla volta di Garbagnate Monastero con una fiaccolata; Invece domenica 8 settembre sarà possibile salutare il sacerdote nelle messe delle 10, nella parrocchia di Sant’Eustorgio, e 18.30 nella parrocchia Maria Nascente di Bernate.

Don Virginio in arrivo al posto di don Giandomenico

Ricordiamo che al posto di don Colombo arriverà in città il 59enne don Virginio Vergani, attuale parroco a Rosate, parrocchia dell’Ovest Milanese. Sono stati anni intensi quelli vissuti da don Colombo in città, segnati inizialmente dall’avvio della comunità pastorale Sant’Apollinare che è nata proprio a seguito del suo arrivo (ricordiamo che lui subentrò a don Luigi Gaiani e quest’ultimo decise di rimanere a vivere in città) e che ancora oggi, a tratti, fatica ad ingranare per via dei campanilismi che ancora oggi attanagliano le tre parrocchie cittadine.

Il sacerdote, ricordiamo, venne ordinato sacerdote il 15 giugno del 1980 a Roma, direttamente da Papa Giovanni Paolo II°. Una chiamata al sacerdozio che lo stesso religioso avvertì già in giovane età e che venne favorita dalla sua frequentazione dell'oratorio. Dal 1980 al 1994 ha portato avanti il ministero sacerdotale a Bussero, poi dal '94 al 2008 a Venegono e da allora fino al prossimo settembre in città.