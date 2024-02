T’El Disi Mi compie cinque anni: quasi duemila gli utenti registrati

Era il 6 febbraio 2019 quando al portale di segnalazioni attivato dal Comune di Seregno, "T’El Disi Mi", giungeva il primo ticket, una richiesta di informazioni sulla raccolta differenziata dei rifiuti. Al compimento del quinto anno di servizio, i ticket registrati sono stati 5541, dei quali ad oggi sono cinque quelli ancora in attesa di riscontro (quelli di più recente proposizione).

T’El Disi Mi compie cinque anni

Nei primi quattro anni, le segnalazioni pervenute sono state in media un migliaio all’anno: negli ultimi dodici mesi, invece, si è registrato un incremento di circa il 55 per cento di accesso al servizio (1556 i ticket aperti nell’anno solare 2023, contro i 989 dell’anno precedente). Sono 1920 le persone che hanno inviato almeno un ticket al portale, di cui 350 registratesi nel 2023. Se la maggioranza degli utenti ha utilizzato il portale per pochissime segnalazioni, o addirittura una soltanto, esistono utenti che si avvalgono con maggiore frequenza del servizio (ci sono cittadini che hanno stabilito oltre 100 contatti, con uno che ha avanzato 321 segnalazioni).

Tutti i ticket vengono presi in carico

Questi dati, numericamente importanti, hanno permesso di consolidare una ragguardevole casistica, oltre che ad aver costituito spunto concreto per una conseguente azione tecnica e amministrativa del Comune. Perché, è importantissimo sottolinearlo, tutti i ticket vengono presi in carico e analizzati. Al cittadino viene sempre dato riscontro della presa in carico e, ove la tempistica e la effettività lo consenta, si condivide anche l’azione adottata. Non tutti i quesiti, però, contengono segnalazioni puntuali a cui far corrispondere una soluzione altrettanto puntuale. Così come non tutte le problematiche possono avere soluzione immediata.

Nel 2023 segnalazioni su strade, verde e parchi

Per fare degli esempi. Nel 2023, 847 segnalazione riguardavano Strade, Verde e Parchi. La maggior era relativa a buche o danni dell’arredo urbano: in questi casi, l’intervento è sempre tempestivo (salvo per gli interventi di competenza dei gestori dei sottoservizi: qui i tempi possono allungarsi a causa delle interlocuzioni con i gestori stessi). Diverso il caso di richiesta di riqualificazione di interi tratti stradali: gli uffici prendono in carico tutte le segnalazioni e ne tengono conto in sede di realizzazione dei Piani Strade. Le segnalazioni che riguardano inadeguati interventi di pulizia stradale (qualche decina in un anno), invece, vengono inoltrate a Gelsia Ambiente che, se occorre, effettua interventi mirati.

Più di un centinaio i ticket sui rifiuti

Più di un centinaio le segnalazioni di abbandoni di rifiuti: queste segnalazioni sono molto utili in particolare quando facciano riferimento ad aree meno frequentate, dove quindi non sempre ci si accorge dell’avvenuto abbandono. Sono 227 le segnalazioni pervenute alla Polizia Locale. Quelle che ottengono riscontro più immediato riguardano i veicoli abbandonati (una quindicina nel corso dell’anno), mentre meno

efficaci sono le segnalazioni relative alle violazioni del Codice della Strada o ad altre norme (per le quali è fondamentale il riscontro immediato: i ticket non vengono letti ed analizzati in tempo reale, soprattutto nelle ore serali e nel fine settimana; per questo tipo di segnalazione il canale corretto è la telefonata alla centrale operativa). Talora pervengono richieste di provvedimenti viabilistici: nella maggior parte dei casi, si tratti di situazioni già note e tenute sotto monitoraggio.

Utilizzo scorretto dei cestini stradali e deiezioni canine

Fin qui le segnalazioni che hanno possibilità di riscontro concreto ed immediato. Altre segnalazioni mettono in evidenza disagi diffusi, dove non è possibile mettere in campo soluzioni rapide e immediatamente produttive di effetti: i più ricorrenti sono relativi all’utilizzo anomalo dei cestini stradali e alla mancata raccolta delle deiezioni canine, quindi legate principalmente a comportamenti della cittadinanza animati da scarso senso civico.

"T’El Disi Mi è fondamentale in un'ottica di collaborazione con i cittadini"