Tennis, il V-Team brinda a un anno di successi

Il V-Team -Progetto tennis di Monza e Villasanta brinda, ancora una volta, a un anno al di sopra delle attese e guarda avanti con rinnovata fiducia, forte della consapevolezza di essere ormai diventato un chiaro punto di riferimento per tutta la provincia brianzola.

Oltre mille iscritti nei circoli tennis del V-Team

Qualità, tanta, ma anche quantità visto che i numeri parlano di oltre un migliaio di presenze tra giovani e adulti coinvolti nei circoli Villa Reale Tennis Monza e Tc Villasanta. A 19 anni dalla sua nascita, l’ambizioso progetto continua a confermarsi una fucina di talenti e innovazione sportiva, in grado di attirare giovani non solo dalla realtà monzese. Tanti i ragazzi che nel 2025 si sono distinti, anche in campo internazionale.

Un gruppo che cresce e migliora ogni anno

“Siamo estremamente soddisfatti – spiega il tecnico nazionale Duvier Medina – perché il V-Team cresce e migliora ogni anno. L’investimento fatto sui ragazzi del nostro vivaio continua a dare risultati incoraggianti. La qualità è testimoniata dall’alto livello, con la squadra di Serie A2 che si conferma protagonista”.

I ragazzi capitanati proprio da Medina e Marco Baio, infatti, hanno centrato l’obiettivo salvezza dopo una stagione difficile:

“Siamo orgogliosi di averla portata a termine dando tanto spazio ai ragazzi cresciuti nel nostro vivaio e con il contributo fondamentale di Pietro Fellin, Andrea Borroni e Davide Albertoni. Poter giocare in Serie A per il sesto anno consecutivo è il coronamento di un sogno”.

Un successo la prima edizione del Monza Open

Il 2025 è stato anche l’anno della prima edizione del Monza Open, la tappa dell’ATP Challenger Tour andata in scena a metà aprile sui campi in terra battuta del Villa Reale Tennis. Un evento che ha riscosso uno straordinario successo e che nel 2026 salirà di categoria, passando da 100 a 125.

“Il Monza Open – continua il direttore tecnico del V-Team – rappresenta una fantastica occasione per crescere e migliorarci, non soltanto da un punto di vista tecnico. Per la nostra scuola è fondamentale avere modelli e riferimenti ai quali ispirarsi, in termini sportivi ed educativi”.

Tanti talenti del tennis tra i giovani

Fra i giovani continuano a maturare talenti interessanti: c’è Carla Giambelli, la 17enne che ha fatto quest’anno il suo esordio nel circuito Wta, ma anche William Mirarchi, che a breve partirà per gli Stati Uniti, grazie a una borsa di studio per un college in Georgia. E poi Van Son Didoni, Nicholas Tosi e il giovanissimo Pietro Garghentini, o ancora Bianca Maria Bissolotti, Veronica Mavero e Vittoria Medina, che si sono distinte ai recenti Campionati italiani under 16. Senza dimenticare il contributo importante delle squadre nei campionati nazionali di Serie C (maschile e femminile) e Serie D, con performance di alto livello in tutte le competizioni.

Positivo il riscontro del progetto “Racchette in Classe”

Di successo anche il lavoro svolto col progetto federale “Racchette in Classe”, che ha portato il tennis (e non solo) nelle scuole di tutta Italia e che sul territorio ha visto la partecipazione di oltre 600 ragazzi. Per finire, Medina esprime la propria gratitudine verso le istituzioni, gli sponsor, i partner e tutti i collaboratori:

“Il loro impegno – spiega – ha reso possibile questo fantastico 2025. Un ringraziamento anche ai tantissimi appassionati che frequentano i nostri club e seguono da vicino l’attività del team. Tutto sta andando per il verso giusto e il futuro ci regalerà grandi novità, come quella del Centro Sportivo ‘Massimo Castoldi’ di Villasanta, che subirà una importante riqualificazione”.

NELLA FOTO DI COPERTINA DA SINISTRA DUVIER MEDINA CON CARLA GIAMBELLI, WILLIAM MIRARCHI, VITTORIA MEDINA E VERONICA MAVERO