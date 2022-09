In concomitanza con la ripresa delle lezioni del nuovo anno scolastico, gli agenti di Polizia locale di Usmate Velate stanno effettuando nuovi rilievi sui flussi di traffico di via Cavour, l’asse viabilistico del centro di Usmate oggetto ormai dalla metà di giugno di una sperimentazione con l’introduzione del senso unico.

Usmate Velate: continuano i rilievi dei flussi di traffico in via Cavour

Già nel corso dei mesi scorsi, con le attività aperte, l’oratorio e l’asilo estivo in funzione, la Polizia locale aveva monitorato i flussi di traffico a seguito dell’introduzione del senso unico. Le rilevazioni erano state effettuate anche prima della sperimentazione confermando che la quantità di veicoli in uscita da via Cavour è limitata dato che le macchine, che entrano e transitano lungo via Cavour, sono già solite percorrere le vie limitrofe quali via Isonzo, via Tazza e via Mirasole per uscire dalla zona.

Il progetto di riqualificazione

Il progetto relativo alla nuova fruibilità della via si pone come obiettivo quello di un miglioramento della mobilità dolce, con l’ampliamento e il rifacimento dei marciapiedi, e la valorizzazione degli spazi pubblici. Per raggiungerlo, la modifica più sostanziale riguarda la viabilità di via Cavour, ipotizzata a senso unico per un primo tratto dall’accesso da Corso Italia fino all’intersezione con via Isonzo, e una maggiore regolazione del traffico pesante che investe, seppur in misura limitata, il centro di Usmate.

Camion (ancora) contromano

In questi tre mesi, solo in casi sporadici sono state riscontrate manovre potenzialmente pericolose dettate da abitudini precedenti. In un caso, di pochi giorni fa, un mezzo pesante, non autorizzato dal sistema di rilevazione automatico degli accessi, ha violato il Codice della Strada percorrendo contromano un tratto della via nonostante sia visibile la segnaletica orizzontale e verticale con le dovute indicazioni. Un episodio che era stato denunciato dalla sezione della Lega usmatese, da sempre contraria al progetto della nuova viabilità. Nelle scorse settimane persino un gruppo di cittadini aveva promosso una raccolta firme per chiedere all'Amministrazione una revisione del piano d'intervento.