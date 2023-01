Terremoto in Giunta a Desio: silurati Ghezzi e Cuppari, entrano Cambiaghi e Dell'Orto

Le voci circolavano da giorni, ma solo ieri, 3 gennaio, il sindaco, Simone Gargiulo, ha prima firmato il decreto di revoca delle deleghe in capo ai due leghisti, Luca Ghezzi (assessore allo Sport, Next Generation e Politiche giovanili e Comunicazione) e Miriam Cuppari (assessore con delega a Cultura e Pubblica Istruzione, Servizi scolastici, Servizi dell’infanzia, Sistemi bibliotecari, Edilizia scolastica). Quindi ha nominato due nuovi assessori della Lega, Martina Cambiaghi e Marco Dell’Orto, e ridistribuito le deleghe.

Inizia con il botto il 2023 dell’Amministrazione guidata da Simone Gargiulo. Nei mesi scorsi anche il sindaco aveva annunciato di voler alleggerire il carico delle deleghe in capo a lui fin dall’inizio del mandato. Il rimpasto di Giunta era nell’aria, una partita giocata principalmente in casa Lega, e dai commenti sui social di Ghezzi e Cuppari, è evidente che si è trattato di un’estromissione.

Il decreto del sindaco

“Nell’ambito dell’azione amministrativa si è ravvisata la necessità di procedere a un complessivo riordino delle deleghe assegnate agli assessori, procedendo ad una loro rimodulazione complessiva, che tenga conto delle necessità amministrative”, questa la spiegazione che si legge nel decreto firmato dal sindaco, pertanto in tale ottica gli assessori Ghezzi e Cuppari sono stati revocati.

Il rimpasto di Giunta

Immediata la nomina dei nuovi assessori e la ridistribuzione delle deleghe ai componenti della Giunta comunale. Martina Cambiaghi lascia il ruolo di capogruppo consiliare della Lega, e diventa assessore con delega alla Gestione del Territorio e Patrimonio (si occuperà di Lavori pubblici, Patrimonio, Edilizia pubblica, scolastica e sportiva). Era già stata assessore regionale allo Sport e attualmente in Provincia è responsabile dell'edilizia scolastica, impianti sportivi provinciali e autodromo. L’altro leghista, Marco Dell’Orto, avrà il Bilancio (si occuperà di Bilancio, tributi, economato, Next Generation, Bandi Pnrr). In passato era già stato consigliere comunale a Seregno.

Ridistribuzione delle deleghe

Per quel che riguarda gli altri assessori, in base alla ridistribuzione degli assessorati, Andrea Villa, resta vicesindaco, tiene le deleghe per il Controllo del Territorio e Servizi demografici (Sicurezza e Polizia Locale, Protezione Civile, Ambiente, Ecologia e energia, Toponomastica, arredo urbano, Verde e parchi, Servizi demografici e cimiteriali). Cristina Riboldi mantiene il Governo del Territorio (Governo e pianificazione del Territorio, Urbanistica, recupero del patrimonio edilizio ed edilizia privata, grandi opere, Plis), Fabio Sclapari continuerà ad occuparsi di Politiche sociali, famiglia e disabilità (Famiglia, Politiche sociali, disabilità, Politiche abitative, Politiche per la terza età), si aggiunge l’assessorato alle Società partecipate. Samantha Baldo, oltre alle Attività economiche, acquisisce anche le Politiche culturali e gli eventi (deleghe che comprendono: Suap, Attività produttive e commercio, marketing territoriale, eventi, cultura e sistemi bibliotecari, pari opportunità). Nuove deleghe per Andrea Civiero, che lascia gli Eventi per occuparsi di Politiche giovanili e Pubblica istruzione (l’assessorato comprende la Pubblica istruzione, i Servizi scolastici, i Servizi all’infanzia, Sport e Politiche giovanili, Comunicazione, Servizi informatici, Innovazione e Amministrazione digitale). Continuerà a occuparsi di quartieri e Comitati. Al sindaco, Simone Gargiulo, che lascia Lavori pubblici, Partecipate e Bilancio, resta la delega agli Affari Legali e generali, Personale, semplificazione e partecipazione dei cittadini, rapporti con il Consiglio comunale.

La delusione di Luca Ghezzi

Sui social lo sfogo dei due assessori “licenziati”. Dal commento di Ghezzi , che ripercorre le tappe di un’esperienza politica iniziata appena 19enne, traspare delusione. Mentre ricorda il duro lavoro, la fatica, i risultati, evidenzia:

“Nel frattempo però qualcosa si sfilaccia alla base. I rapporti si fanno più instabili e alla fine si spezzano. Un incontro in un bar e dopo qualche giorno una comunicazione fredda e diretta: da oggi non sono più assessore. Valuterò nelle prossime ore se rendere o meno nota la mia versione dei fatti. In questo momento la grande passione che nutrivo per la politica è totalmente scemata, schiacciata dalla delusione. Posso solo ringraziare dal profondo del mio cuore chi si è messo a disposizione e mi ha supportato in questo percorso che si è purtroppo chiuso come mai mi sarei aspettato”.

Tra i ringraziamenti, c’è anche il “grazie al sindaco che, finché è stato nelle condizioni di poterlo fare – afferma Ghezzi - non mi ha mai fatto mancare la sua fiducia. Grazie alle persone che ho incontrato in questi mesi da assessore che mi hanno dato la possibilità di collaborare alla realizzazione di progetti che terrò per sempre nella mia memoria, con alcune delle quali ho instaurato rapporti che spero proseguano oltre la mia esperienza politica”. E conclude: “Si chiude un capitolo della mia vita e con esso una porta sul mio futuro, ma sono certo che questa sia stata solo un'esperienza da cui imparare e che, prima di quanto io possa immaginare, la vita mi metterà di fronte a nuove prospettive ancora più stimolanti”.

Il commento di Miriam Cuppari

Così l'ex assessore Miriam Cuppari:

“Termina il mio mandato di assessore. Spero di avere svolto un buon servizio per la città. Quel che è certo è che in questo anno ho lavorato senza sosta per valorizzare il nostro patrimonio culturale e le nostre associazioni, oltre a mantenere in vita il mondo scolastico – scrive sul suo profilo social Miriam Cuppari - Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato con me e che mi hanno supportato, così come tanti altri che hanno solo seminato il vuoto attorno a me. C'è sempre da imparare nella vita... A coloro che arriveranno al mio posto chiedo di continuare sulla strada dell'attenzione e dell'ascolto. Ai cittadini il mio invito è di vegliare su quanto viene fatto perché con lo sforzo di ciascuno di noi tutto si può migliorare. Io continuo a camminare, come ho sempre fatto, a testa alta, ma finalmente libera. Libera di sognare, di progettare, di fantasticare. Ma, soprattutto, libera di non partecipare quotidianamente alla folle corsa verso il niente a cui oggi mi hanno quasi obbligata”.

Le liste di maggioranza

Intanto è arrivato anche il comunicato congiunto dei tre gruppi in maggioranza, Lega, Fratelli d'Italia e Lista Civica Per Desio.

Dopo oltre un anno di intenso lavoro amministrativo la maggioranza - che compatta sostiene il Sindaco Gargiulo - ha ritenuto opportuno valutare una razionalizzazione nella distribuzione delle deleghe. Si è trattato di un percorso ponderato nel corso di tutta la seconda parte del 2022 e che ha portato alle odierne scelte condivise dal sindaco e dalle Segreterie Locali di Lega per Salvini Premier, Fratelli d’Italia e Lista Civica per Desio. Ringraziamo per l’ottimo lavoro svolto gli assessori Miriam Cuppari e Luca Ghezzi, cui va il ringraziamento di tutta la maggioranza per quanto fatto in questo inizio di legislatura e per i risultati ottenuti.

Ai due nuovi assessori a loro va l’augurio di "un buon lavoro per il proseguo del mandato Amministrativo, nella certezza che

sapranno immediatamente mettersi a disposizione con la loro esperienza e professionalità. Il sindaco e le forze che compongono la maggioranza sono convinte che questo nuovo assetto sarà in grado di affrontare al meglio gli impegni che il 2023 già prospetta: siamo fiduciosi nel futuro esapremo affrontare - per il bene comune della città di Desio - le sfide che si presenteranno".