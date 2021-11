Terza dose, già esaurite le prenotazioni all'hub di Carate

Vaccini

Il centro vaccinale al Polaris di Carate era stato riaperto per la dose booster lunedì. Disponibili invece gli slot per Vimercate o Monza.

Annunciate e già esaurite tutte le prenotazioni della terza dose della vaccinazioni anti-Covid all’hub al Polaris di Carate Brianza.

Carate, slot esauriti al Polaris

Sono già state esaurite in poche ore tutte le disponibilità per la terza dose di vaccino anti-coronavirus previsto fino al 3 dicembre, termine della campagna di vaccinazione dedicata alla dose “booster” all'hub di via della Valle a Carate Brianza. La conferma arriva dall'Asst Brianza a poche ore dall'annuncio della riapertura del centro vaccinale da lunedì 15 novembre.

I cittadini, che accedono al portale della Regione per prenotare la dose di vaccino anti-Covid - e si aspetterebbero di essere destinati al Polaris, il centro più vicino alla loro residenza - non trovano infatti già più tra gli slot a disposizione l’hub caratese.

"I destinatari della cosiddetta dose booster possono comunque recarsi nei centri vaccinali di Vimercate o Monza”, precisano dall'ufficio comunicazione dell'Azienda socio sanitaria territoriale.

All'hub Polaris di Carate Brianza è possibile invece ricevere il vaccino antinfluenzale.

Per prenotare occorre utilizzare la piattaforma dedicata (https://vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it) avendo sempre a portata di mano la tessera sanitaria in corso di validità e il telefono cellulare.