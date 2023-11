Testa o cuore? Il brand di Lentate prende forma

Testa o cuore? E’ attorno a questa domanda che prenderà forma il brand per promuovere Lentate sul Seveso, incarnando in modo incisivo le peculiarità del territorio, esaltandone l’unicità dal punto di vista economico, commerciale, artistico, culturale e gastronomico. Per fare in modo che Lentate diventi e venga descritta come la «Start up del fare», ovvero il luogo dove le ambizioni più grandi dell’uomo si possono realizzare: acquistare una casa, far crescere una famiglia, non rinunciare alla propria professione, vedere la propria idea di azienda svilupparsi.

Un convegno sul brand di Lentate

A circa un anno di distanza dall’inizio del progetto fortemente voluto dall’Amministrazione comunale e affidato allo studio BorromeoDeSilva, che si occupa di branding territoriale, stamattina, giovedì 30 novembre 2023, è stato fatto il punto durante un convegno organizzato al Museo diffuso di via Aureggi.

Un incontro con sindaco e assessori, i professionisti incaricati di realizzare il brand, ma anche imprenditori del territorio, rappresentanti delle scuole e delle associazioni, che hanno potuto esprimere il proprio parere e offrire spunti di riflessione. Perché il marchio di Lentate, nelle intenzioni del sindaco Laura Ferrari, «deve essere il frutto di un percorso condiviso, che tenga conto di suggerimenti e opinioni che provengono dalle varie realtà. Deve infatti incarnare le peculiarità di Lentate, i suoi tratti distintivi e cercare di valorizzarli, rendendo i lentatesi fieri della propria provenienza».

Le due opzioni di logo

Dopo aver ripercorso quanto fatto in questi mesi di lavoro, a partire da un’analisi delle caratteristiche del paese, del contesto geografico, naturale e culturale in cui si colloca e dagli elementi che lo caratterizzano, come il valore del lavoro, dell’artigianato e del design, ma anche lo slow-living in contrasto con la frenesia delle grandi città, gli esperti hanno mostrato le due ipotesi di logo che hanno elaborato, le opzioni di identità visiva per rappresentare al meglio il Comune in ambito digitale:

«Una è il risultato di un approccio istituzionale, mentre l’altra punta più sull’emozione», hanno spiegato.

La prima, LSS, di colore blu, è un acronimo formato dalle lettere iniziali delle tre parole che compongono il nome del paese, Lentate sul Seveso, collegate tra di loro in modo continuo, «a rappresentare la linea diretta tra Amministrazione comunale e cittadinanza».

La seconda è un simbolo rosso che unisce l’iniziale «L» del nome del Comune con un cuore, che rappresenta forza e unione.

La piattaforma digitale

Verrà inoltre sviluppata una piattaforma digitale che aiuti a mettere in contatto diretto persone, imprese e istituzioni, attraverso quattro sotto-categorie, ciascuna identificata dal logo del Comune, declinato in un colore diverso: «Visitare Lentate sul Seveso», «Vivere Lentate sul Seveso», «Investire Lentate sul Seveso» e «Studiare Lentate sul Seveso».

Altri incontri e poi la presentazione del brand

Dal confronto coi i vari rappresentanti del mondo lavorativo e sociale sono emersi diversi spunti su cui lavorare.