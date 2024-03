Testuggine morta abbandonata in un parcheggio

Una testuggine di notevoli dimensioni abbandonata senza vita fra i rovi. Il singolare ritrovamento al margine di un parcheggio di Seregno.

Abbandonata una testuggine

La testuggine giaceva morta fra i rovi di un cespuglio, al margine del parcheggio di via Bottego, a ridosso della linea ferroviaria. L'animale è stato ritrovato questa mattina, sabato 2 marzo, da un operatore ecologico di Gelsia Ambiente durante l'attività di lavoro. Il mammifero rinvenuto nel quartiere Sant'Ambrogio è di notevoli dimensioni, probabilmente di almeno 50-60 chilogrammi di peso e con il carapace intatto.

L'intervento della Polizia Locale

Visto lo stato di conservazione del rettile, è facile immaginare che il proprietario lo abbia scaricato nel parcheggio la notte scorsa. In caso contrario sarebbe già in stato di decomposizione. L'operatore ecologico ha avvisato la Polizia Locale, che ha raggiunto via Bottego per accertare la situazione e cercare di capire a chi appartenesse. Della vicenda è stata informata anche la Polizia Provinciale per le azioni del caso.

Indagini sul proprietario

Le testuggini sono note anche come tartarughe terrestri e differiscono dalle tartarughe perché vanno in acqua solo per bere o per bagnarsi. Si tratta di una specie protetta da qualsiasi forma di caccia, detenzione o commercio internazionale e nazionale. Non è vietato tenere una testuggine, ma è obbligatorio denunciarne allo Stato l'acquisizione, il possesso e l'eventuale decesso. Quindi il proprietario dell'animale in questione, se trovato dalle forze dell'ordine, potrebbe finire nei guai.