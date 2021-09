The Singers Choir cantano fuori dall'ospedale per ricordare le vittime della pandemia

Nel dicembre 2020 avevano cantato fuori dall'ospedale San Gerardo di Monza per ringraziare i medici e il personale sanitario impegnato nella lotta al Covid. Questa domenica invece saranno protagonisti di un concerto benefico in memoria delle vittime del coronavirus fuori dall'Ospedale di Vimercate.

The Singers Choir in concerto per ricordare le vittime della pandemia

A proporre l'iniziativa il gruppo The Singers Choir: l'appuntamento è per sabato 25 settembre, alle

18.00. Il concerto si svolgerà presso il piazzale esterno dell’Ospedale di Via Santi Cosma e Damiano, adiacente all’ingresso della struttura.

L’orchestra corale opera in Brianza ed è composto da trenta persone: il suo repertorio comprende brani riadattati e rivisitati di matrice Pop e Gospel.

“Con questa iniziativa - spiega il gruppo - vogliamo esprimere tutta la nostra gratitudine per il lavoro svolto dagli operatori sanitari dell’Ospedale nel fronteggiare la sfida della pandemia e ricordare tutte le persone che ci hanno lasciati a causa dell’infezione”.

Il coro in breve

Un coro, quello di The Singers Choir nato quattro anni fa, a Vimercate presso l'Associazione Sbaraglio, e unito da un sogno condiviso tra persone di età differenti, tutte accomunate dal forte desiderio di fare musica con passione, curiosità e continua ricerca.

L’organico è composto da più di 35 coristi diretti da Elisabetta Tonin ed un repertorio che spazia dal Gospel al Vocal Pop con arrangiamenti scritti appositamente per il coro. The Singers Choir ha all’attivo anche diverse esibizioni live oltre a varie collaborazioni con cori, teatri e associazioni sul territorio.