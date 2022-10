Ospedale di Desio: Tiziana Varisco lascia la direzione di Pediatria e Neonatologia e va in pensione. Continuerà a seguire, a titolo gratuito, i progetti da lei avviati.

Ospedale di Desio: Tiziana Varisco va in pensione

“Un medico che non solo cura, ma che sa prendersi cura”, così la salutano le sue coordinatrici infermieristiche Daniela Mattiolo e Olivia Casati che hanno lavorato al suo fianco per molti anni. Tiziana Varisco dopo 33 anni di inesauribile attività, ha lasciato in questi giorni la direzione della Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale Pio XI ed è andata in pensione. La sua collaborazione con la struttura di Desio, tuttavia, non si interromperà perché continuerà a seguire, a titolo gratuito, i progetti da lei avviati e non ancora ultimati. Sarà una presenza, anche in questo caso, segnata da slancio e passione, come sempre.

Era entrata in ospedale nel 1989

Varisco era entrata all’ospedale di Desio, nel settembre del 1989, con la specialità di Pediatria, Neonatologia e Patologia Neonatale e di Cardiologia Pediatrica. Nella struttura di via Mazzini ha percorso tutte le tappe sino a diventare prima primario facente funzione e poi Direttore a tutti gli effetti. “La dottoressa Varisco – sottolineano le due coordinatrici - ha sempre creduto nell'importanza di una costante formazione clinica, organizzando audit intra ed extra ospedalieri, garantendo alla sua équipe medico-infermieristica la partecipazione a convegni e corsi specialistici, per erogare un'assistenza sempre più mirata ed innovativa”. Durante la sua carriera è stata promotrice delle principali attività di screening neonatali tra cui quello elettrocardiografico, per la prevenzione della morte in culla e quello audiologico, per la diagnosi precoce delle ipoacusie in epoca neonatale.

Tantissime le iniziative organizzate con successo

“La sua incredibile capacità di empatia e di ascolto, unita alle innegabili competenze professionali – aggiungono Mattiolo e Casati - le hanno permesso di creare, negli anni, relazioni e contatti con specialisti multidisciplinari, pediatri di libera scelta, servizi socio sanitari, per migliorare non solo i percorsi diagnosti e terapeutici, ma anche creare una rete sempre più efficace per la presa in carico delle situazioni di fragilità dei piccoli pazienti e delle loro famiglie”. Dall'ospedale è stato ricordato il successo delle diverse edizioni dell’evento “Bimbi sicuri”, incontri formativi sulla sicurezza in età pediatrica, aperto a tutta la popolazione, l’ultima messa in campo il 14 maggio scorso, dopo due anni di “silenzio” costretto dalla pandemia, con la partecipazione di oltre mille persone, al PalaBancoDesio. Da segnalare il progetto “Nati per Leggere”, con la creazione in reparto di uno spazio dedicato alla lettura per i bambini. Grazie alle donazioni delle Librerie Giunti, ogni bambino ricoverato o in visita ambulatoriale, ha potuto e può continuare a scegliere un libro da tenere con sé al ritorno a casa. La collaborazione con le associazioni di volontariato (come Abio Brianza da più di trent'anni presente all’ospedale), alcuni privati ed industriali locali, le hanno permesso di dotare la sua struttura di nuove apparecchiature, per migliorare l’assistenza e le cure erogate.

Il grazie dei colleghi e del direttore generale

“Saluto la dottoressa Varisco, anche a nome di tutta la nostra comunità ospedaliera e territoriale – dice Marco Trivelli, direttore Generale di Asst Brianza, augurandole ogni bene -. La ringraziamo moltissimo per tutto quello che ha fatto. Sono le persone e i professionisti come lei che fanno la differenza e danno anche agli altri lo stimolo per far bene e meglio. Potremo, tuttavia, ancora contare sulla sua collaborazione prestata con il suo solito entusiasmo contagioso e la sua provata professionalità e competenza”. Il ruolo lasciato da Tiziana Varisco, sarà svolto, come facente funzione, da Patrizia Calzi a cui vanno gli auguri di buon lavoro di tutta l’Asst.