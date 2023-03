Tiziano Belluschi tra gli organizzatori del Secondo Giro d'Italia di Plogging

Tiziano Belluschi, di Desio, è tra gli organizzatori della tappa monzese del secondo Giro d’Italia di Plogging che sarà domenica 14 marzo.

"Il plogging consiste nel correre o camminare e, nel mentre, raccogliere anche solo un rifiuto dal terreno, in questo modo siamo in grado di fare del bene in primo luogo a noi stessi, per via di tutti i benefici che lo sport favorisce, e poi anche all’ambiente."

Il plogging è una disciplina che si sta diffondendo rapidamente tanto che, l’anno scorso era stato organizzato il primo Giro d’Italia di plogging, che ha portato questa pratica in tutte le regioni della penisola, e non solo. da domenica 5 marzo a Nizza, in Francia, a Haarlen, in Olanda, e a Gorizia in Friuli Venezia Giulia. La tappa monzese, alla quale il 53enne e la moglie prenderanno parte in prima persona, si svolgerà domenica 14 maggio. Il punto di partenza sarà ai boschetti reali alle 9.30 e successivamente i partecipanti si divideranno in gruppetti e setacceranno la città fino alle 12.30.

Il Giro d'Italia di plogging è solo una delle attività che coinvolgono Belluschi e "Corro col guanto". Il 53enne ha infatti raccontato:

"Insieme al gruppo di cui facciamo parte, io e mia moglie, partecipiamo spesso anche alle tapasciate, molto popolari in Brianza, alle quali talvolta siamo anche invitati dalle associazioni che le organizzano poiché apprezzano e condividono la missione del nostro gruppo".

La passione per lo sport e la cura dell’ambiente sono infatti i due elementi che guidano il desiano e che lo hanno spinto, ormai due anni fa, ad avvicinarsi a questa disciplina sportiva e a "Corro col guanto" che gli piacerebbe portare anche in città, come ha rimarcato: