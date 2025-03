Tolleranza zero contro gli incivili, sindaco e vice mettono le mani nella spazzatura

Al via l'operazione Camparada pulita, sindaco e vice svuotano i cestini pubblici pieni zeppi di rifiuti abbandonati accanto agli appositi bidoni.

Pomeriggio alternativo quello trascorso oggi, giovedì 6 marzo 2025, dal primo cittadino Marialuisa Cogliati e dal vice Tiziano Beretta. I due amministratori pubblici sono passati letteralmente dalle parole ai fatti, mettendo le mani nella spazzatura.

E così i due hanno girato tutto il paese con scopa, paletta e bidone della spazzatura in mano. Un tentativo che ha avuto un duplice fine: ripulire alcune zone di Camparada dai rifuti abbandonati e, al tempo stesso, mettersi alla ricerca di indizi che possano far risalire all'identità dei cittadini che abitualmente abbandonano i rifiuti.

Qualche documento personale è stato ritrovato e nei prossimi giorni partiranno le prime sanzioni.

Tour tra i rifiuti iniziato davanti all'ufficio postale

Lo speciale tour tra i rifiuti, dicevamo, ha avuto inizio dal cestino ubicato davanti all'ufficio postale, a poche centinaia di metri dal municipio.

"Non possiamo più permettere che l'inciviltà di pochi ricada su tutta Camparada - ha sottolineato il primo cittadino - Oggi io e il mio vice, accompagnati dal prezioso aiuto di Roberto Ferrari, abbiamo messo le mani nella spazzatura. Noi vogliamo difendere il decoro urbano e la qualità della vita di tutti i camparadesi".

L'accordo si allea con "Accademia Kronos" per tutelare il territorio

Durante le pulizie di pomeriggio il sindaco ha anche annunciato, in esclusiva al Giornale di Vimercate e a primamonza.it un importante provvedimento. L'Amministrazione comunale camparadese è in procinto di compiere un passo importante per la difesa dell'ambiente. Si tratta di una importante collaborazione siglata con l'Accademia Kronos - Guardie Ecozoofile.

"Negli ultimi tempi sempre più spesso i cestini pubblici presenti sul territorio risultano pieni di pattumiera abbandonata - ha continuato il sindaco - Non si tratta di semplici rifiuti da passeggio ma veri e propri sacchi di immondizia domestica, lasciati da chi pensa di eludere la raccolta differenziata. Aumentare la frequenza del servizio di svuotamento sarebbe una soluzione ma avrebbe un costo significativo che ricadrebbe su tutti i cittadini. Piuttosti che far pagare a tutta la comunità l'inciviltà di pochi, vogliamo agire con decisione contro chi utilizza i cestini pubblici per disfarsi della propria immondizia".