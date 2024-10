Torna il cioccolato che aiuta le persone con sindrome di Down

Il cioccolato benefico che aiuta le persone con sindrome di Down. Torna domani mattina (domenica 13 ottobre 2024) a Triuggio e Sovico l'iniziativa promossa in occasione della Giornata nazionale.

Il cioccolato che aiuta le persone con sindrome di Down

«Vogliamo sperare in un futuro migliore per i nostri figli perché, anche se ogni giorno dobbiamo imparare a convivere e ogni tanto "lottare" con quel cromosoma in più, noi genitori dobbiamo essere i primi a crederci». Questo è lo spirito con cui i genitori di bambini con sindrome di Down hanno organizzato, anche quest’anno, una gara di solidarietà.

Gazebo a Tregasio e Sovico

Domani, in occasione della Giornata nazionale delle persone con sindrome di Down, saranno presenti gazebo per la distribuzione di «messaggi di cioccolato» in cambio di un contributo. Ciò servirà a sostenere progetti di autonomia delle associazioni aderenti al CoorDown (il coordinamento nazionale) e per garantire una migliore qualità della vita e un futuro più sereno alle persone con sindrome di Down. I banchetti con i «messaggi di cioccolato» saranno presenti domani mattina (domenica), dalle 8 alle 13, a Tregasio (frazione di Triuggio) in Largo Monsignor Riboldi, davanti alla caffetteria Next Door, e a Sovico, in piazza Vittorio Emanuele II, di fronte al bar Brenna.