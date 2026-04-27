Torna il Giardino creativo per diffondere artigianalità e bellezza

Torna il “Giardino creativo”, l’iniziativa organizzata dall’associazione culturale di Seveso #LAB – Spazio Creativo per diffondere creatività, artigianalità e bellezza.

La settima edizione del Giardino creativo domenica 10 maggio

Il Giardino creativo, evento dedicato all’artigianato di qualità e alla creatività, torna con la settima edizione in versione primaverile: domenica 10 maggio 2026 dalle 10 alle 19 al Parco delle Rose in via Manzoni si svolgerà un’edizione piena di energia e di fiori, in cui il colore giallo e le vitamine dei limoni la faranno da padrone.

Protagonisti le opere realizzate dalle mani sapienti degli artigiani

Non chiamatelo “mercatino”, perché è qualcosa di diverso: è un’esperienza per immergersi in cose belle, per meravigliarsi di fronte alle piccole cose create con cura dalle mani sapienti dei nostri artigiani, un luogo dove ogni cosa profuma di bellezza e di lentezza. Più di 40 artigiani e creativi selezionati con cura aspettano i visitatori con le loro creazioni uniche per offrire idee originali e personalizzabili, una serie di workshop per adulti e bambini per allenare la propria creatività e mettere le “mani in pasta”, la possibilità di fare colazione e/o merenda al parco grazie a un simpatico corner allestito con una deliziosa caffetteria su Ape Car e il Carretto dei gelati. Non mancheranno parole gentili e sorrisi.

“Partecipare al Giardino creativo significa mettere in pausa la frenesia quotidiana”

“Partecipare al Giardino creativo significa mettere in pausa la frenesia quotidiana, lasciarsi sorprendere, tornare a fare con le mani, con lentezza e gioia – spiega Monica Radice di Spazio creativo – Il tempo rallenta e la bellezza si fa concreta. Un invito aperto a tutti, in un luogo che parla di sostenibilità, rispetto e immaginazione. Per gli aggiornamenti e info più dettagliate vi rimandiamo alla nostra pagina Instagram e Facebook @il.giardinocreativo”.

Ingresso libero.