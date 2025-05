Torna il Maggio Sampietrino: un ricco programma di eventi tra cultura, arte, sport e natura

La città di Seveso si prepara ad accogliere una nuova edizione del Maggio Sampietrino, la rassegna culturale e ricreativa che prevede un vivace calendario di eventi dedicati a tutte le età. Cultura, arte, teatro, musica, sport, ambiente, artigianato e sicurezza stradale saranno i protagonisti di un mese ricco di appuntamenti pensati per coinvolgere l’intera cittadinanza e valorizzare i luoghi simbolo del territorio.

Inizio previsto con l'inaugurazione di una mostra in biblioteca

Il programma prenderà il via mercoledì 7 maggio con l’apertura della mostra “Un fiume di storie” alla Biblioteca Villa del Sole, realizzata dai ragazzi dell’Istituto comprensivo De Gasperi, visitabile fino al 17 maggio.

Giovedì 8 maggio, dalle 9 alle 19, in occasione della Giornata europea della sicurezza stradale, piazza Cardinal Confalonieri ospiterà la “Crash Test Experience”, un evento dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione sul tema.

Domenica 11 maggio sarà all’insegna della natura e della creatività: al Bosco delle Querce dalle 9 andrà in scena la 66° Esposizione Nazionale Canina a cura del Gruppo Cinofilo Groane, mentre al Parco delle Rose dalle 9 alle 19 tornerà “Il Giardino Creativo” a cura di Spazio Lab, giunto alla sua quinta edizione.

Eventi dedicati alla cultura, allo sport e alla natura

Numerosi anche gli appuntamenti culturali, come la conferenza sulla Siria (mercoledì 14 maggio alle 21 all’auditorium Paolo Cappelletti) e la serata di letture dedicate a Cesare Pavese “Il mito, la terra, la memoria” (venerdì 16 maggio alle 21, all’auditorium del Centro pastorale Ambrosiano) a cura di Matteo Bonanni con l’accompagnamento del violinista Carlo Lazzaroni. Spazio anche alla citizen science con il “Bioblitz Lombardia”, un’iniziativa a cura di Legambiente per il monitoraggio dei lepidotteri (venerdì 16 maggio alle 10 nel Bosco delle Querce, ingresso da via Ada Negri).

Non mancheranno le attività sportive con i tornei di basket e volley “Porte Aperte in Palestra” che si terranno alla primaria Collodi e momenti di riflessione civile come lo spettacolo teatrale “Noi non siamo passato remoto” sulle vittime di mafia, a cura del Laboratorio teatrale dell’Istituto Don Milani, in scena il 23 maggio alla Multisala Politeama alle 10 e alle 21.

Eventi dedicati alla natura avranno luogo al Bosco delle Querce sabato 17 e domenica 18 maggio: un laboratorio di acquerelli con l'architetto di Meda Paolo Bombonato, “Arte nel bosco”, la Giornata del verde pulito a cura di Legambiente Lombardia e una visita guidata alla scoperta delle specie botaniche del parco.

Conclusione con l'inaugurazione della nuova "Sala Confalonieri"

Dal 24 al 31 maggio la biblioteca civica Villa del Sole ospiterà la mostra “Le parole dipinte 2 - Comics Edition”, mentre domenica 25 maggio alle 16.30 sarà il momento del “Giubileo delle Bande” con sfilata fino al Centro pastorale ambrosiano e raduno a cura del Corpo musicale La Cittadina San Pietro Martire.

Il programma prosegue con due eventi a cura dell’Associazione Fare: giovedì 29 maggio alle 20.45 si terrà “Seveso incontra Bhopal” e venerdì 30 maggio alle 18.30 sarà la volta della passeggiata nel bosco con il poeta e paesologo Franco Arminio.

Il Maggio Sampietrino si concluderà con l’inaugurazione della nuova Sala Confalonieri, accompagnata da un incontro dedicato alla figura del cardinale tanto caro a Seveso tenuto da don Ennio Apeciti (venerdì 30 maggio alle 21 nell’aula Serenthà del Centro pastorale ambrosiano di via San Carlo 2).