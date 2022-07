Torna il pranzo di Ferragosto al centro ricreativo "Il Girasole" di Desio, dopo lo stop dovuto alla situazione pandemica

Le attività previste per il mese di agosto

Il centro ricreativo desiano "Il Girasole" sarà attivo anche ad agosto con un programma ricco di appuntamenti. Dopo le attività organizzate nei mesi di giugno e di luglio, anche ad agosto saranno numerose le occasioni per passare del tempo insieme all’insegna del divertimento e della creatività. Ogni martedì del mese infatti saranno previsti giochi di società e ogni mercoledì sarà invece dedicato alla tombola. Non solo momenti ludici ma anche all’insegna della creatività grazie ai vari laboratori artistici e creativi organizzati ogni lunedì e giovedì per tutto il mese di agosto.

Un mese di iniziative con la festa hawaiana e il pranzo di Ferragosto

Prevista anche una festa a tema hawaiano alla Bocciofila del parco Tittoni che si terrà venerdì 12 agosto in cui i frequentatori del centro, e non solo, potranno trascorrere insieme una piacevole giornata, festeggiando e giocando a tombola. Torna poi il tradizionale pranzo di Ferragosto al ristorante "Eurotaverna", in via Lavoratori Autobianchi 1 a Desio, sospeso negli anni precedenti a causa della situazione pandemica. Il 15 di agosto si potrà dunque tornare a festeggiare in compagnia, godendosi la musica dal vivo. "Stiamo preparando le decorazioni per la festa hawaiana che si terrà alla Bocciofila", ci ha raccontato Daniela Foglieni, educatrice al Girasole, che ha poi aggiunto: «Inoltre stiamo preparando dei pensierini da lasciare sul tavolo a tutti coloro che prenderanno parte al pranzo di Ferragosto». Le iscrizioni al centro ricreativo desiano di via S. Pietro, 14 sono aperte fino a giovedì 11 agosto e sono aperte a tutti fino a esaurimento posti.