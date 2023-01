Torna l'incubo Covid, Residenza Amica sospende le visite

Ci sono una ventina di anziani positivi nella casa di riposo di via D'Azeglio a Giussano: gli ospiti sono stati tutti stati isolati, e per sicurezza la direzione ha deciso di sospendere le visite.

Stop alle visite esterne

Visite sospese nella casa di riposo Residenza Amica. A causa dell'andamento generale dei contagi e dell'aumento dei casi nella struttura di via D’Azeglio, dallo scorso martedì 3 gennaio le visite dei parenti sono state temporaneamente interrotte fino a nuova comunicazione. L’avviso è arrivato ai familiari proprio pochi giorni fa, con qualche malumore e preoccupazione per la salute dei propri cari.

Anziani positivi

Da quanto risulterebbe, al momento sono una ventina di anziani risultati positivi, tutti subito spostati al secondo piano; i parenti degli ospiti non contagiati hanno però continuato ad entrare in struttura incontrando i propri familiari al primo piano in sicurezza, fino alla decisione di chiudere, comunicata il 3 gennaio.

Situazione sotto controllo

La situazione, fanno sapere dalla Rsa, è sotto controllo: «Gli ospiti positivi sono stati isolati e costantemente monitorati. I contatti con i famigliari avverranno tramite video chiamate gestite dal personale addetto. Dobbiamo attenerci all'ordinanza emanata il 29 dicembre da parte del ministero della salute che detta le misure in materia epidemia da Covid-19». Resta quindi obbligatorio l’uso di mascherine all’interno della casa di riposo, per tutti e la misurazione della febbre.

Nessuna situazione dunque preoccupante per gli anziani: «I positivi sono circa una ventina e sono tutti asintomatici» ha sottolineato il direttore Alessandro Giudici.

Tutti gli ospiti della casa di riposo sono vaccinati con tutte le dosi richieste dal protocollo sanitario e sotto continuo monitoraggio.