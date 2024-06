"Torna presto Totò", i colleghi fanno il tifo per il meccanico investito

Da "Moto Argento", l’officina-negozio di via Nazionale dei Giovi a Cesano Maderno specializzata in moto super sportive e da collezione, sono ore di grande apprensione. Tutti fanno il tifo per il 28enne meccanico di Seregno in Terapia intensiva all'ospedale San Gerardo di Monza dopo il grave incidente di venerdì al Villaggio Snia.

I colleghi fanno il tifo per il meccanico investito

"Torna presto Totò" l’ultima frase del post con cui i colleghi, venerdì, a poche ore dal terribile schianto, hanno avvisato i clienti di quanto successo, ringraziandoli del sostegno e scusandosi per i possibili ritardi nella preparazione e nella consegna delle moto.

Ricoverato in Terapia intensiva

"Cari appassionati, purtroppo vi comunichiamo che Salvatore, uno dei nostri migliori meccanici ma soprattutto membro della nostra famiglia, oggi è stato vittima di un grave incidente stradale di cui non è responsabile ed è ricoverato in Terapia intensiva all’ospedale San Gerardo di Monza, dove sta ricevendo le migliori cure possibili".

Stava provando una moto appena sistemata

Il 28enne lavora da Moto Argento da più di un anno e si è fatto conoscere e apprezzare da tutti. Venerdì 14 giugno, intorno alle 12.20, stava provando una moto che aveva appena finito di sistemare. E' stato investito da un'auto a 500 metri dall’officina-negozio, all'incrocio tra via Magenta e via Treviso al Villaggio Snia. "Anche se sono ore difficili e angosciose, siamo sicuri che Salvo sarà presto di ritorno per curare le vostre bestioline come solo lui sa fare - dicono ancora i colleghi-amici - La sua tenacia e il suo coraggio sono un esempio per tutti noi, e siamo certi che affronterà anche questa sfida con la stessa determinazione con cui ha sempre alimentato la sua passione".