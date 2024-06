Scontro all'incrocio tra un'auto e una moto: 28enne grave in ospedale

Grave incidente oggi, venerdì 14 giugno, poco prima delle 12.30 a Cesano Maderno.

Scontro all'incrocio tra un'auto e una moto: 28enne in ospedale

Il sinistro ha coinvolto un motociclista 28enne che viaggiava su via Magenta, al Villaggio Snia, e un'auto che usciva da via Treviso che sono entrate in collisione in modo violento tanto che la moto è stata sbalzata sul lato opposto della carreggiata.

Sul posto, subito dopo lo schianto, si sono portati diversi mezzi di soccorso: tre ambulanze, un'automedica e anche l'elisoccorso proveniente da Milano.

I soccorsi

Le condizioni del 28enne alla guida della moto sono apparse fin da subito serie. I soccorritori, arrivati sul posto in codice rosso, hanno prestato le prime cure al giovane per poi caricarlo sull'eliambulanza e trasportarlo in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. In base alle prime informazioni avrebbe riportato un trauma al torace, alla schiena e ad un arto inferiore.

Gli operatori del 118 hanno soccorso anche la 21enne che era alla guida dell'auto: secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza sarebbe stata anche lei trasportata in ospedale per accertamenti.

Oltre ai soccorritori sul posto si sono portati gli agenti della Polizia Locale di Cesano Maderno, impegnati nei rilievi di rito che saranno utili a ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.