Tornano i posteggi a pagamento in ospedale

La pacchia è finita e il portafoglio si alleggerirà: da lunedì posteggiare nei parcheggi limitrofi all'ospedale di Desio è a pagamento.

Posteggi a pagamento in ospedale

Da lunedì 22 agosto è stato attivato il sistema di gestione automatizzata del parcheggio a disposizione dei visitatori e degli utenti dell’ospedale di Desio, ripristinando, così, dopo qualche mese, la sosta a pagamento. Prevista un’unica tariffa giornaliera valida 24 ore, compreso fasce orarie notturne e festive, pari a 2 euro, con la prima mezz’ora gratuita.

La sosta gratuita è contemplata, invece, per specifiche categorie di utenti, quali i pazienti oncologici, quelli dializzati e i donatori di sangue. Con quali modalità possono fruirne? L'utente deve prelevare regolarmente il biglietto, in ingresso, presso la colonnina emettitrice. Prima di lasciare la struttura ospedaliera, poi, deve presentare il biglietto all'incaricato del reparto o del servizio, che vi apporrà un timbro di validazione. L'utente infine consegnerà il biglietto, così validato, in Portineria e ritirerà il ticket da inserire nella colonnina d'uscita dal parcheggio.