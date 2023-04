La torre dell'acquedotto di via Tasso nella frazione di Velasca di Vimercate, per il momento non sarà abbattuta.

Torre dell'acquedotto a Velasca, sospesa momentaneamente la demolizione

A comunicarlo, nel pomeriggio di oggi giovedì 6 aprile, sono state BrianzAcque e l'Amministrazione comunale con una nota:

"Per ulteriori approfondimenti di natura tecnico-giuridico, la demolizione della torre dell’acquedotto di via Tasso nella frazione di Velasca, inizialmente prevista per giovedì 13 aprile, è momentaneamente sospesa. É in corso di definizione, da parte dei tecnici, la scelta della nuova data prevista per l'abbattimento".

La torre, come detto, doveva essere abbattuta giovedì 13 aprile con l'utilizzo dell'esplosivo .Per garantire lo svolgimento delle operazioni in tutta sicurezza, la Polizia Locale di Vimercate aveva già messo a punto un piano dettagliato di emergenza che prevedeva l’evacuazione dei soggetti residenti, tredici famiglie in tutto.