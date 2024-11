Torri Bianche, via ai parcheggi a pagamento in superficie

Via libera alla rivoluzione dei parcheggi in superficie alle Torri Bianche di Vimercate.

Parcheggi a pagamento da lunedì 11 novembre

Come anticipato alcune settimane fa, da lunedì prossimo, 11 novembre, buona parte degli stalli in superficie lungo le vie comunali del quartiere diventano a pagamento.

Decisione presa per garantire maggiore rotazione

Una svolta decisa dall’Amministrazione comunale di Vimercate per garantire una maggiore rotazione della sosta e che riguarda in particolare 43 posteggi.

La tariffa e le fasce orarie

Da lunedì quindi entreranno in funzione i parcometri, con le stesse modalità di utilizzo e la stessa tariffa (50 centesimi l’ora) già in vigore nei parcheggi del centro di Vimercate. In particolare la sosta sarà a pagamento nei giorni feriali dalle 8 alle 12.30 e dalle 14 alle 20. Sarà quindi possibile posteggiare senza costi nella fascia dell’ora di pranzo, dopo le 20 e nei giorni festivi.

Una decisione che ha già fatto storcere il naso a molti, a cominciare da chi lavora nell’area delle Torri Bianche.