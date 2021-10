Tortu a Chiellini: "Ieri sera ho restituito il centesimo..."

Notte da Champions

Il velocista di Carate Brianza, allo Stadium per Juventus-Chelsea, ha scherzato di nuovo con il capitano bianconero sulla storica staffetta conquistata dall'Italia alle Olimpiadi di Tokyo.

A un mese e mezzo dalla trionfale volata nella 4 x 100 a Tokyo Filippo Tortu torna a scherzare via social con il capitano della Juve, Giorgio Chiellini, dopo l'abbraccio a bordo campo tra i due campioni al termine della sfida vittoriosa della squadra bianconera contro il Chelsea in Champions League.

L'abbraccio di Tortu al capitano della Juve

"Ieri sera ho restituito il centesimo. Grande Capitano!", ha scritto il velocista di Carate Brianza sulle sue pagine social accompagnando il post con il simpatico "meme" in cui il calciatore della Juventus e della nazionale Giorgio Chiellini blocca, in marcatura, l'ultimo staffettista della Gran Bretagna, superato effettivamente di un solo centesimo da Tortu sul traguardo della pista olimpica di Tokyo. Un allungo impressionante, che è valso lo storico oro all'Italia.

Dopo aver bruciato nell'ultimo sprint il collega britannico Tortu si era già lasciato andare con ironia: "E ancora una volta: it's coming Rome", con chiaro riferimento alla vittoria azzurra nel calcio a Euro 2020 proprio contro gli inglesi.

"Fino alla fine, grazie Giorgio", aveva poi scritto ancora scherzosamente il 23enne sprinter di Costa Lambro. "Di nulla", la pronta risposta, in un commento, del capitano della Juve.

Le foto della serata allo Stadium

Ieri sera, mercoledì, a Torino, prima di Juventus-Chelsea Filippo Tortu aveva espresso al solito in maniera eloquente tutto il suo tifo appassionato per la squadra bianconera via Instagram. Dopo il match, lo sprinter medaglia d'oro nella staffetta 4X100 di atletica leggera a Tokyo 2020, ha pubblicato anche una serie di foto della sua serata all'Allianz Stadium, tra cui anche diversi selfie con altri tifosi juventini, insieme a un messaggio di ringraziamento verso la sua Juve che gli ha regalato una grande emozione con la vittoria sul Chelsea grazie alla bellissima rete, segnata all'inizio del secondo tempo, da Federico Chiesa.