Tortu riceve dal Comune la medaglia d'oro

carate brianza

Importante riconoscimento per il campione olimpico nella staffetta a Tokyo.

Premiato dal Comune con la medaglia d'oro Filippo Tortu, campione olimpico nella staffetta a Tokyo.

Medaglia d'oro

Il Comune ha premiato il giovane atleta caratese, icona dell'atletica leggera contemporanea, ospite illustre durante la cerimonia di assegnazione di contributi e sostegni alle associazioni sportive e agli atleti meritevoli. Ad accoglierlo la banda, che gli ha dedicato prima dell'inizio della cerimonia l'Inno di Mameli. "E' bellissimo vedere tanta gente che si dedica allo sport, che ha voglia di fare, che si impegna con la stessa determinazione che ho messo prima di iniziare la staffetta - ha commentato Tortu, raccontando un po' di aneddoti relativi alle olimpiadi - Dopo la delusione nei 100 metri individuali, ho pensato che quella poteva essere l'ultima volta che avrei corso alle olimpiadi. Quindi ho dato tutto me stesso perché ritenevo fosse giusto ottenere i risultati per cui avevo tanto lavorato. Tra l'altro ero convinto fin da subito di aver superato l'avversario inglese: guardando dopo in televisione, mi sono accorto che lo avevo superato solo negli ultimi metri. Ma ciò è stata una fortuna, mi ha permesso di correre rilassato perché ero convinto di aver raggiunto già la prima posizione".

Campione olimpico

Filippo Tortu, velocista azzurro, è cresciuto a Costa Lambro, frazione dove ancora oggi vivono il papà Selvino, suo allenatore e la mamma Paola. Classe 1998, è stato il primo italiano a scendere sotto il muro dei 10 secondi nei 100 metri piani a Madrid nel 2018 quando cancellò il primato nazionale di Pietro Mennea che resisteva dal 1979. L'atleta è stato omaggiato in anticipo della medaglia d'oro perché non potrà essere presente martedì 7 dicembre alla serata solenne di consegna delle benemerenze civiche organizzata dall’Amministrazione comunale al cinemateatro Agorà.

Il servizio completo con tute le foto dei premiati sul Giornale di Carate in edicola martedì 7 dicembre.