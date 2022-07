Tracciato tratta D breve di Pedemontana, il sindaco di Agrate "Un incubo che potrebbe diventare realtà"

"Un tracciato che non hanno neppure avuto il coraggio di presentare ma che arriva in un Comune come allegato ad una richiesta di verifica dei sottoservizi - ha scritto Colombo. La stessa procedura per una asfaltatura. Questa è l’attenzione che si riserva a centinaia di migliaia di persone che avranno la loro esistenza modificata da una scelta che non hanno neppure potuto conoscere. Un tracciato che coinvolge territori che non sono stati minimamente coinvolti nella genesi dell’opera, che in questi stessi anni hanno visto realizzare infrastrutture che hanno devastato le poche aree libere, che hanno modificato viabilità e sostenibilità di intere comunità"

"Un tracciato - prosegue Colombo - che con le sue opere connesse crea cesure, consuma il poco suolo libero nella Provincia più urbanizzata d’Italia, che non prevede più le seppur minime compensazioni che, per legge, dovrebbero andare a limitare il danno che una tale arteria comporterà. Ancora una volta la Giunta regionale sfugge al confronto nascondendosi dietro ad una società operativa che è di sua proprietà, di cui nomina gli amministratori, di cui approva i bilanci e a cui concede i finanziamenti o le fideiussioni necessarie perché l’opera venga realizzata. Ci abbiamo provato attraverso un confronto istituzionale per ora negato. Era solo il primo passo delle azioni che siamo chiamati a mettere in atto per difenderci da un Ente che non ha alcuna intenzione di condividere le scelte che riguardano il futuro di tutti".