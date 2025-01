Tradizione rispettata a Seveso con il Dan Daran Dan

Tradizione rispettata anche quest'anno a Seveso, nel quartiere San Pietro: l'allegro corteo del Dan Daran Dan ha fatto da festante colonna sonora al primo risveglio del 2025. E i tanti bambini al seguito hanno fatto il pieno di dolciumi.

Un successo il Dan Daran Dan

Anche questo primo dell’anno i bambini, insieme a nonni e genitori, hanno sfilato per le vie del quartiere San Pietro al grido di “Dan Daran Dan ghe chi ul Giuan”.

Come da tradizione con questa frase i bambini hanno richiamato l’attenzione dei cittadini che dalle finestre hanno lanciato caramelle, dolci, ma anche tanti altri doni. In compagnia dei più piccoli, a suon di campane, due figuranti travestiti da frati per ricordare fra Giuan, che ogni primo dell’anno passava per le vie della città a chiedere la questua nonostante il freddo.

Presenti anche il sindaco e gli assessori

"A organizzare l’evento ci ha pensato la Cooperativa famigliare di consumo “San Pietro Martire” - ha spiegato Carmelo Zema, uno degli organizzatori -

Hanno partecipato anche il sindaco Alessia Borroni, il vicesindaco Weruska Iannotta, l'assessore al Commercio Marco Mastrandrea e l'assessore alla Cultura Michele Zuliani".

Ad accompagnare il Dan Daran Dan la musica della Cittadina

A rendere questo evento ancora più speciale è stato il Corpo musicale La Cittadina di San Pietro, che ha accompagnato con musica coinvolgente tutti i partecipanti.

Il corteo, scortato dalla Polizia Locale, è partito da piazza del Seminario, ha attraversato le vie del quartiere ed è terminato in via Adua. Sono state tante le tappe di mezzo ed è stata attiva la partecipazione della cittadinanza.