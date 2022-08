Tram Limbiate – Milano, il giallo dei fondi del Pnrr. Andrea Monti (Lega): “Palazzo Marino ambiguo, non c’è un veto ufficiale del Governo"

Metrotranvia Limbiate – Milano, il giallo dei fondi del Pnrr

Si tinge di giallo la corsa contro il tempo per non fermare il tram Milano-Limbiate. Durante l'audizione del 25 luglio in Commissione Infrastrutture di Regione Lombardia, i tecnici del Comune di Milano avevano riferito il diniego, da parte del Ministero, alla possibilità di attingere ai fondi del Pnrr per coprire i costi extra - circa 23 milioni - della riqualificazione della tratta. Mancando le risorse non si può far partire la gara, così, il Comune di Milano ha chiesto sempre al Ministero di prorogare la scadenza dell'aggiudicazione dei lavori inizialmente prevista entro la fine dell'anno.

L'accusa di atteggiamento "ambiguo"

Ora il vicecapogruppo della Lega in Consiglio regionale, Andrea Monti, accusa il Comune di Milano di avere un atteggiamento "ambiguo": "All’ultimo minuto ci è stato riferito che il Governo avrebbe detto ai tecnici comunali che era vietato usare le risorse del Pnrr per coprire gli extracosti, ma scopro che così non è. Come vicepresidente della Commissione Territorio e Infrastrutture di Palazzo Pirelli ho fatto richiedere la documentazione scritta e adesso gli uffici del Comune di Milano mi fanno sapere che non vi sono documenti ufficiali ma sono uno scambio di mail fra il Governo e l’assessore Censi”.

La lettera di richiesta di spiegazioni

Monti ha incalzato Palazzo Marino anche per avere l'elenco delle “prescrizioni e i lavori strettamente necessari” atti a scongiurare la chiusura del servizio a fine settembre: "Anzi, siamo ancora appesi al filo dei 7 milioni di euro necessari per portare a termine i lavori". Ha quindi ricordato che in questi giorni verrà inviata ad Atm e al Comune di Milano una lettera di richiesta di spiegazioni sul destino della metrotranvia Limbiate – Milano: "Si tratta di un testo che sto preparando assieme ad alcuni consiglieri regionali e che chiederò di condividere sia ai sindaci che hanno partecipato alla Commissione conoscitiva che abbiamo tenuto recentemente a Palazzo Pirelli, sia a tutti gli altri che vorranno aderire a questa iniziativa”.

L'auspicio a fare chiarezza

L'esponente della Lega in Regione conclude: “A questo punto dico che è ora di fare chiarezza, una volta per tutte. Anche se siamo in tempo di ferie. Auspico che da Palazzo Marino arrivino risposte celeri e precise, anche sulla presunta mancata possibilità di usare i fondi del Pnrr”.