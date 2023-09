Trasporto pubblico a Vimercate: dal 12 settembre nuovi orari e nuove tariffe

Approvato dalla Giunta comunale nella seduta di mercoledì 30 agosto 2023 il nuovo piano del trasporto pubblico locale di Vimercate. Città che, oltre ad essere il punto di riferimento per le linee extraurbane che percorrono la parte est della Provincia di Monza e Brianza è servita da una rete di autobus che collegano le frazioni (Oreno, Ruginello e Velasca) al centro e che collegano le scuole e i punti di interesse del territorio. Il servizio gestito a livello comunale è affidato tramite concessione all'Autoservizi Zani con sede in via Po 6 (zona Torri Bianche).

Trasporto pubblico a Vimercate: le novità

Sono attive la Circolare Sinistra e la Circolare Destra che collegano tra loro tutte le zone di Vimercate, le linee 1 - 2 - 3 che sono pensate per rispondere in modo mirato anche alle esigenze degli studenti collegando in maniera efficace le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado ma che possono comunque essere utilizzate da tutti i cittadini.

Ad affiancare il trasporto pubblico locale è attivo anche il trasporto pubblico a chiamata, servizio molto apprezzato dai cittadini.

I nuovi orari dal 12 settembre

I nuovi orari entreranno in vigore con l’avvio del nuovo anno scolastico, martedì 12 settembre, mentre l’orario del trasporto pubblico a chiamata entra in vigore oggi, venerdì 1 settembre.

Contemporaneamente all’attivazione del nuovo orario l’ufficio tempi sta collaborando con l’Agenzia per il Trasporto Pubblico di Milano, Monza Lodi e Pavia per la gestione unitaria del trasporto pubblico locale che porterà ad un unico sistema di trasporto.

Nella stessa delibera sono state approvate anche le nuove tariffe del trasporto pubblico locale. Solo alcune di esse sono state ritoccate, secondo l’adeguamento ISTAT, invariato invece il costo della corsa del trasporto pubblico a chiamata.

Le tariffe

Biglietto corsa semplice tpl a chiamata (validità 1 corsa) € 1,50

Biglietto corsa semplice tpl di linea (validità 3 ore) € 1,30

Carnet 10 biglietti tpl di linea € 10,50

Mensile Ordinario € 26,50

Mensile Studenti € 21,00

Mensile Familiare € 16,50

Annuale Ordinario € 261,00

Annuale Studenti € 159,00

Annuale Familiare € 115,00

Per biglietti ed abbonamenti, fa sapere l'Amministrazione comunale, occorre rivolgersi direttamente alla ditta Zani.