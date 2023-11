Tratta B2 di Pedemontana: le richieste del sindaco Gianpiero Bocca

Nel corso dell’incontro di mercoledì 15 novembre su Pedemontana tra i sei sindaci dei Comuni della tratta B2 dell’autostrada con Cal/Apl e Regione Lombardia, il sindaco Gianpiero Bocca ha ribadito la necessità di quelli che sono gli interventi fondamentali di compensazione viabilistica e ambientale per Cesano Maderno finalizzati a una migliore gestione dell’infrastruttura sia in fase di cantierizzazione che in fase di esecuzione.

Lo spiega lo stesso primo cittadino in una nota ufficiale diramata poco fa dal Municipio:

“Per quanto riguarda gli interventi di compensazione viabilistica sono state confermate le priorità della riqualificazione di via Nazionale dei Giovi e delle relative intersezioni, nonché dell’asse di via Trento. Pedemontana Lombarda ha confermato gli interventi per la realizzazione delle due rotatorie in via Col di Tenda in sostituzione degli attuali impianti semaforici. Dei 14,2 milioni di euro destinati alle opere di compensazione viabilistica a Cesano Maderno, 8 milioni sono già stati impegnati per il sottopasso ferroviario che collegherà via Volta con Seveso superando il passaggio a livello di via Lecco, i cui lavori sono di imminenti inizio, come confermato da Ferrovienord. Relativamente alle opere di compensazione ambientale, la nostra attenzione è rivolta alla riqualificazione dell’area di via Groane, nell’ambito dei progetti di mobilità sostenibile che la nostra Amministrazione sta portando avanti e che si integrano con la Green Lane e il percorso turistico-religioso legato al Cammino Montiano”.