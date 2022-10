Trattativa fallita, Commscope conferma i 42 licenziamenti

Previsione confermata: la multinazionale tira dritto e ribadisce l’intenzione di licenziare 42 persone.

Fumata nera

Fumata nera dall’incontro che si è tenuto lunedì scorso, 17 ottobre, a Monza nella sede di Assolombarda, tra i vertici italiani di "Commscope" e la rappresentanza sindacali.

Annunciati 42 esuberi

L’azienda, che produce sistemi per la telecomunicazione e che ha il suo quartiere generale in Italia ad Agrate, aveva annunciato per il sito di via Archimede 42 esuberi, più di un quarto della forza lavoro presente.

Licenziati nonostante gli utili

Un nuovo taglio del personale dopo quelli già messi in atto in passato. Il tutto in barba ad una situazione economica florida per la multinazionale americana e in particolare per il sito di Agrate, che nell’ultimo triennio ha fatto registrare utili importanti. Nel mirino dei vertici a stelle e strisce è finita in particolare la unit "filtri" che verrà delocalizzata in Cina e in India.

Ora si tratta su incentivi e ricollocamenti

La decisione aveva indotto i lavoratori ad incrociare le braccia e a manifestare davanti ai cancelli, supportati dai rappresentanti della Cgil, in vista dell’incontro di lunedì. In particolare lavoratori e sindacato avevano chiesto lo stop alla procedura di licenziamento collettivo e l’eventuale ricorso agli ammortizzatori sociali. L’azienda ha detto no. Ora si tratta su incentivi e ricollocamenti.

Il Movimento 5Stelle chiede un intervento della Regione

Nel frattempo nella vicenda è intervenuto anche il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Marco Fumagalli, che chiede un intervento di Regione Lombardia e che la questione venga portata all'attenzione della Commissione Attività Produttive.