Travolto e ucciso davanti al super: fissati i funerali di Cosimo Crisci

Saranno celebrati domani, sabato 11 gennaio, i funerali di Cosimo Crisci, il 78enne travolto e ucciso a Villasanta lo scorso sabato 4 gennaio mentre attraversava la strada all'uscita dal supermercato, in via Vecellio.

Fissati i funerali di Cosimo Crisci

Le esequie si terranno alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Anastasia e saranno precedute dalla recita del Rosario. A darne l'annuncio sono le figlie Antonella e Anastasia insieme ai generi e ai nipoti. Con loro anche la moglie Margherita, che invece è ancora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Varese dopo l'incidente.

Travolto e ucciso davanti al super

Il dramma, ricordiamo, si era consumato in via Vecellio, a poche centinaia di metri dall'abitazione dei due coniugi. Marito e moglie erano appena usciti dall'area parcheggio del super e stavano attraversando la strada per raggiungere via Morandi, dove abitavano. All'improvviso però sono stati travolti da un 39enne di Macherio che viaggiava in direzione di viale della Vittoria. L'impatto è stato violentissimo.

I soccorsi

Per Cosimo Crisci non c'era stato nulla da fare: troppo gravi i traumi riportati nell'incidente. La moglie Margherita, invece, era stata trasportata in ospedale a Varese a bordo dell'elisoccorso. Le sue condizioni, come detto, restano gravi ma stabili. L'investitore, invece, è attualmente indagato per omicidio stradale.