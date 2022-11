Tre incontri per conoscere e contribuire al nuovo Pgt

Tre serate per saperne di più sul nuovo Pgt, il Piano di governo del territorio di Agrate, in fase di stesura. E per dare anche il proprio contributo. Questi gli obbiettivi degli incontri pubblici organizzati dall'Amministrazione comunale.

I tre incontri

I tre incontri si terranno dalle 20.45, all'auditorium della Cittadella della Cultura di Agrate, in via Ferrario

Si incomincia lunedì prossimo, 13 novembre, con la serata dal titolo "Come si è trasformato il territorio negli ultimi cinque anni?".

"Parleremo delle trasformazioni del nostro territorio, della riduzione di consumo di suolo, della tutela dell’ambiente, con uno sguardo sulle opportunità offerte della rigenerazione urbana - fa sapere l'Amministrazione comunale - Quali politiche e proposte attuare per promuovere e accompagnare le transizioni?"

Secondo incontro lunedì' 28 novembre quando si parlerà di "Presente e futuro dei servizi nel nostro comune".

Chiusura lunedì 12 dicembre con il tema "Mobilità e trasporti.

Alle serate interverranno il sindaco di Agrate Simone Sironi, il vicesindaco con delega al Pgt Marco Valtolina e l'architetto Franco Resnati, tecnico incaricato per il monitoraggio del Pgt.

Approfondimento e partecipazione