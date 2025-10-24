Tre settimane di lavori in biblioteca per rendere gli spazi più vivibili

Nuove porte di accesso in arrivo per la biblioteca civica a Desio per spazi ancora più vivibili che guardano all’ambiente, abbattendo la dispersione del calore e migliorano l’esperienza degli utenti con un maggiore isolamento acustico e generale sicurezza.

Intervento in biblioteca, nove nuove porte d’ingresso

Partiranno da lunedì 27 ottobre i lavori di sostituzione delle nove porte d’ingresso alla biblioteca di via Cavalieri di Vittorio Veneto 2. Un progetto che inizia da lontano, dopo una fase sperimentale con il primo infisso installato la scorsa estate, ora arriva alla parte operativa. Si tratta di porte in legno su misura che rispettano i più recenti requisiti in termini di isolamento ed efficientamento, ma anche, secondo i criteri stabiliti dalla Soprintendenza delle Belle Arti, in continuità con i serramenti dell’ala ovest di Villa Tittoni. L’intervento dovrebbe durare tre settimane e concludersi entro la prima metà di novembre.

Un investimento da 200mila euro

L’investimento da parte dell’Amministrazione comunale è di 200mila euro. Per consentire i lavori in sicurezza sono state organizzate tre fasi per garantire il servizio e limitare i disagi all’utenza. Prima fase: da lunedì 27 ottobre a martedì 4 novembre. L’ingresso alla biblioteca sarà tramite la porta sotto l’androne vicino al cancello. Il libero accesso sarà consentito fino alla zona musica e nella sezione Ragazzi. Ci saranno due postazioni per il prestito dei libri e la restituzione. Nella Sala Saggistica sarà disponibile la sezione Novità e i Quotidiani. In questa prima tranche, non saranno agibili: la Sala Sostare e il soppalco (con la riduzione dei posti studio totali), le postazioni pc riservate all’utenza, la postazione di autoprestito, la sezione Fotografia e Cinema. Inoltre, non saranno disponibili alcune collezioni della biblioteca per la sezione adulti (fumetti, guide, cucina, fotografia, cinema, teatro, puericultura), i cui materiali saranno prenotabili con ritiro il giorno successivo.

Tre le fasi: lavori conclusi per metà novembre

Conclusa la prima fase, la seconda è prevista da mercoledì 5 a venerdì 7 novembre. I lavori interesseranno la sezione Fotografia e Cinema: sarà inagibile questa sezione e i relativi servizi igienici, così come i distributori delle bevande. Terza fase: da lunedì 10 a venerdì 14 novembre. La sostituzione dei serramenti interesserà l’androne della sezione Sport, con la chiusura della sala saggistica (i cui libri saranno prenotabili con ritiro il giorno successivo) mentre il box delle restituzioni non sarà disponibile.

Personale disponibile per limitare i disagi all’utenza

Nel corso delle tre settimane di lavori, il personale della biblioteca sarà disponibile nelle sale per l’assistenza all’utenza con l’obiettivo di limitare al massimo i disagi. Qualora non fosse raggiungibile telefonicamente, sarà possibile rivolgersi tramite e-mail agli indirizzi biblioteca@comune.desio.mb.it oppure desio@brianzabiblioteche.it.