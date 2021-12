Tregasio Cycling Team spegne 10 candeline

traguardo

Il gruppo ciclistico ha festeggiato il decennio di fondazione con una cena in compagnia.

Tregasio Cycling Team in festa per i dieci anni di fondazione. Il gruppo ciclistico ha festeggiato l'importane traguardo con una cena in compagnia.

Tregasio Cycling Team

Una cena insieme per festeggiare i primi dieci anni del "Tregasio Cycling Team". Una squadra fondata il 22 novembre 2011. "Ci siamo ritrovati al Devero hotel che ormai è un luogo abituale per noi - ha spiegato il presidente Stefano Chitti - Alla cena hanno partecipato tutti i nostri associati, che quest’anno hanno raggiunto la quota di trenta persone, più qualche amico che ha condiviso con noi questo percorso. Durante la serata abbiamo presentato una carrellata fotografica divisa per anni: le pedalate fatte insieme, le gran fondo e i vari eventi ai quali abbiamo partecipato che è stato un modo per ricordare insieme questo bellissimo periodo. E' stato molto piacevole sfogliare l’album dei ricordi. Ringrazio tutti gli associati e il direttivo che ha ritenuto opportuno premiarmi con una targa omaggio e con delle bellissime parole che sono state espresse nei miei confronti".

In bici a Roma per i 10 anni

"Alla fine della cena sono state presentate le prospettive, i progetti per il 2022 e anche aspetti tecnici legati all'abbigliamento - ha aggiunto il presidente - Il prossimo anno faremo le divise nuove e poi metteremo sul tavolo una nuova avventura ed esperienza come quella che abbiamo vissuto quest'anno, la Tregasio-Roma, che è stata la punta di diamante e ha rappresentato l'evento più importante che ha chiuso e coronato questi dieci anni di storia. Una pedalata importante che ci ha portato fino a Roma".

Il servizio è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 7 dicembre 2021.