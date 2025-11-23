Triuggio accende i riflettori sulla violenza contro le donne

Tante iniziative del Comune di Triuggio per il 25 Novembre, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: serate tra libri e film, luci rosse sugli edifici pubblici.

Riflettori accesi sulla violenza contro le donne

Incontro con una giornalista, proiezione di film ed edifici pubblici illuminati di rosso: il Comune di Triuggio accende i riflettori sul fenomeno della violenza contro le donne. Sono tante e diverse le iniziative messe in campo dall’Amministrazione comunale per valorizzare la ricorrenza del 25 novembre, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e contribuire a diffondere una cultura che ripudi la violenza di genere e prevenga il drammatico fenomeno dei femminicidi. La rassegna è stata aperta a fine ottobre, con l’incontro con la giornalista Donata Columbro che ha presentato il suo libro “Perché contare i femminicidi è un atto politico”.

Proiezione del film “Familia” in Villa Biffi

Dal libro al cinema: nella serata di lunedì 24 novembre, alle 21:00, in Villa Biffi a Rancate, frazione di Triuggio, sarà proiettato il film “Familia”, pellicola del regista Francesco Costabile candidata per l’Italia agli Oscar 2026, per riflettere sulla violenza domestica, tema che coinvolge non solo le donne, ma intere famiglie. Durante la serata saranno anche distribuite le maglie rosse con stampata una suggestiva frase della poetessa Alda Merini:

“Siamo state amate e odiate, adorate e rinnegate, lasciate e uccise, solo perché donne”.

Luci rosse su fontane ed edifici pubblici

L’Amministrazione comunale ha inoltre deciso di illuminare, per tutta la settimana dal 24 al 30 novembre, con un fascio di luce rossa, colore che simboleggia il sangue versato dalle vittime e il dolore del femminicidio, alcuni luoghi pubblici significativi del territorio: il palazzo comunale, l’edificio comunale che ospita la scuola della musica a Rancate, la fontana di piazza Baj a Tregasio e il centro civico Pertini a Canonica.

L’assessora: “Illuminiamo il buio di cui è fatta la vita di molte donne”

“La conta delle donne uccise ogni anno ci inorridisce – sottolinea l’assessora alle Pari opportunità, Betty Sala – Purtroppo è soprattutto dentro le mura domestiche che si consumano le aggressioni più spaventose, messe in atto da mariti, compagni, fidanzati. Non chiudiamo gli occhi, segnaliamo quello che di orribile accade magari a chi ci sta vicino: abbiamo simbolicamente acceso di rosso alcuni siti del nostro Comune per invitare tutti a illuminare il buio di cui è fatta la vita di molte donne”.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 25 novembre 2025.