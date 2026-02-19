Triuggio aderisce alla rete di Comuni impegnati per la parità e contro la violenza di genere

Anche Triuggio aderisce alla rete di Comuni impegnati la parità e contro la violenza di genere.

Triuggio si impegna per la parità e contro la violenza di genere

Il Comune di Triuggio ha aderito alla campagna di comunicazione “Contro la violenza sulle donne mai bandiera bianca” promossa da Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) insieme al Dipartimento per le Pari Opportunità (Dpo). Questa adesione conferma ancora una volta l’attenzione dell’Amministrazione comunale che da diversi anni organizza sul territorio comunale iniziative ed eventi culturali per sensibilizzare tutte le fasce della popolazione sul fenomeno dei femminicidi e della violenza sulle donne, concentrati in particolare nei mesi di marzo (tradizionalmente legato alla figura della donna) e di novembre, in cui ricade la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre).

Le attività messe in campo nel 2025

Le attività messe in campo nel corso del 2025 sono state l’esposizione diffusa sul territorio di manifesti con la riproduzione di famose opere di grandi artiste del Novecento impegnate nell’affermare i diritti delle donne, letture alle scuole primarie sulla storia di donne che sono riuscite ad affermarsi, conferenza sul cambiamento della rappresentazione della figura maschile nei libri per bambini, serata Karaoke per celebrare la figura della donna anche in modo ludico, concerto di un gruppo musicale composto da 17 donne, incontro con la giornalista autrice del libro “Perché contare i femminicidi è un atto politico”, proiezione pubblica del film “Familia”, edifici pubblici illuminati con luce rossa, colore che simboleggia i femminicidi, realizzazione di magliette con stampa una frase sul tema della poetessa Alda Merini.

Il coinvolgimento delle scuole

A questa attività di sensibilizzazione vengono coinvolti anche gli studenti delle scuole del territorio: ogni anno, infatti i componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, composto da alunni dalla quinta primaria alla terza media, mettono in scena pubblicamente una rappresentazione sul tema della violenza di genere preparata a scuola. Dallo scorso anno inoltre la biblioteca comunale è entrata a far parte del progetto “I Rifugi”, nato nel 2023 con il sostengo della Fondazione Giulia Cecchettin per contrastare il drammatico fenomeno della violenza sulle donne: si tratta di un circuito di librerie e biblioteche, formate sui temi della discriminazione e della violenza di genere, in grado di offrire comprensione, competenza, supporto e orientamento alle donne sui servizi della rete antiviolenza territoriale.

Il questionario tra le dipendenti

L’opera di promozione della parità e lotta alla violenza di genere viene svolta anche all’interna delle mura del Comune: l’Amministrazione, in ottemperanza della legge n. 4 del 15 gennaio 2021 ha infatti promosso un questionario tra le dipendenti che ha portato alla stesura di una relazione sulla valutazione del rischio violenze e molestie sui luoghi di lavoro. Si tratta di un documento che ha l’obiettivo di garantire un ambiente di lavoro privo di fattori di discriminazione e di qualsiasi forma di violenza, fisica o psicologica, anche allo scopo di migliorare la produttività e la qualità delle prestazioni, riducendo, allo stesso tempo, il rischio di infortuni e malattie professionali.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 24 febbraio 2026.