manifestazione

Corteo e flash mob per dire "no alla guerra" in Ucraina e per esprimere vicinanza e solidarietà al popolo ucraino.

Corteo e flash mob per dire "no alla guerra" in Ucraina: Triuggio si illumina di pace.

Triuggio si illumina di pace

Trecento cittadini, tra cui diverse famiglie ucraine residenti a Triuggio, hanno sfilato ieri pomeriggio (domenica 6 marzo 2022) al corteo per la pace organizzato dall'Amministrazione comunale per condannare la guerra ed esprimere la solidarietà della comunità triuggese al popolo ucraino. Animato da fiaccole, bandiere arcobaleno e giallo-blu dell'Ucraina, il corteo, guidato dal sindaco Pietro Giovanni Cicardi, è partito da piazzale Berlinguer e ha raggiunto il centro sportivo di via Kennedy dove cittadine e cittadini, coordinati dagli uomini della Protezione civile, hanno posizionato lumini sulla pista a formare la parola Pace che ha illuminato la serata.

Il corteo per la pace

Corteo per la pace: "Vieni anche tu a dire no alla guerra". Questo l'invito dell'Amministrazione comunale all'iniziativa promossa ieri pomeriggio. Un corteo per affermare i valori della pace ed esprimere solidarietà al popolo ucraino duramente colpito dalla guerra. Il raduno era fissato alle 18 in piazzale Berlinguer (parcheggio davanti alla scuola primaria di Triuggio): da lì è partito il corteo che ha sfilato lungo il percorso pedonale di via Aldo Moro fino al centro sportivo di via Kennedy dove tutti i partecipanti hanno dato vita a un flash mob. Si è lasciato spazio anche a letture e testimonianze "per esprimere la nostra vicinanza e solidarietà al popolo ucraino".

